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Bakan Pilli: "Toplam 1081 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi taburcu edildi"

30 Temmuz 2020 Perşembe 20:35
Bakan Pilli: "Toplam 1081 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi taburcu edildi"
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1081 olduğunu, 2 pozitif vakaya rastlandığını, tedavisi tamamlanan 3 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 2 pozitif vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından vakaların temaslı takibinin yapıldığını belirtti.

30 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1081

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 2

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3

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Bugün Kaybedilen Vaka: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 68,800

Toplam Vaka Sayısı: 144

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 114

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 26

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok

Son Güncelleme: 30.07.2020 20:44
Anahtar Kelimeler:
ALİ PİLLİSağlık BakanıKoronavirüs
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