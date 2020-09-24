banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1104
ALTIN
457.914
DOLAR
7.6705
STERLİN
9.8538
EURO
8.9323
Kıb-Tek hurda araçlara mı kaldı!
Kıb-Tek hurda araçlara mı kaldı!
Bravo El-Sen
Bravo El-Sen
Ersin Tatar Fahrettin Koca’yı çatır çatır kullandı
Ersin Tatar Fahrettin Koca’yı çatır...
Arıklı adaylıktan çekilir mi?
Arıklı adaylıktan çekilir mi?
banner376

Bakan Pilli'den “TELE SAĞLIK” hizmeti

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı himayelerinde, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliğinde başlatılan ve akıllı randevu sistemiyle çalışan çevrimiçi Tele Sağlık Platformu üzerinden bir hastaya dâhiliye hizmeti verdi.

24 Eylül 2020 Perşembe 11:55
Bakan Pilli'den “TELE SAĞLIK” hizmeti
banner337
banner351

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı himayelerinde, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliğinde başlatılan ve akıllı randevu sistemiyle çalışan çevrimiçi Tele Sağlık Platformu üzerinden bir hastaya dâhiliye hizmeti verdi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Pilli, Covid-19 salgınından dolayı hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak, halkı, doktor ve sağlık çalışanlarını korumak, halka hastaneye gitmeye gerek kalmadan belli ölçüde sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla sürpriz bir arama gerçekleştirdi.

Alınan randevunun gün ve saatinde hastayı arayan Dr. Ali Pilli, Sağlık Bakanı olarak değil de doktor kimliğiyle Tele Sağlık Platformu üzerinden hastayı arayarak görüntülü görüştü.

Hastanın şikâyetlerini dinleyen Dr. Ali Pilli, hastaya gerekli yönlendirmeleri yaparak, destek oldu. Dr. Ali Pilli, Tele Sağlık hizmetiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

Pilli, pandemi döneminde hayata geçirilen bu hizmet ile hastalara çevrimiçi yardımcı olunmasının hasta sağlığı açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Doktorların bu alternatif hizmetle hastalara kolaylıkla destek olabileceklerinin altını çizen Pilli, platforma henüz dahil olmayan doktorları da bu hizmete katılmaya davet etti.

banner341
TELE SAĞLIK HİZMETİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Tele Sağlık Platformu üzerinden verilen sağlık hizmetiyle, hastanede fiziki olarak sunulan poliklinik hizmetlerine ek olarak, dijital bir platformda görüntülü görüşmeyle teknolojik bir çözüm sunuluyor.

Açıklamaya göre, bu hizmetin altyapısı, sosyal sorumluluk çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından ücretsiz olarak sağlanıyor.

Tele Sağlık hizmeti kapsamında 0533 878 1022 numaralı çağrı merkezi aranarak, ihtiyaç duyulan branştan Akıllı Randevu Sistemi üzerinden randevu alınabiliyor.

Hasta, randevu gün ve saatinde ilgili doktor tarafından BiP uygulaması üzerinden aranarak, görüntülü görüşme gerçekleştiriyor.

Tele Sağlık hizmeti kapsamında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Gazimağusa Devlet Hastaneleri’nde ilk etapta toplamda 7 branş için randevu verileceği belirtilen açıklamada, söz konusu branşların onkoloji, kulak burun boğaz, nefroloji, genel cerrahi, dahiliye, kardiyoloji ve çocuk polikliniği olduğu açıklandı. Açıklamada randevular hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yine çağrı merkezi üzerinden branş bazında verildiği belirtildi.

Hizmetin kullanılan cep telefonu operatörden bağımsız olarak tüm halka açık olduğu ve BiP uygulaması üzerinden ücretsiz şekilde kullanılabileceği kaydedildi.

banner360
Son Güncelleme: 24.09.2020 12:48
Anahtar Kelimeler:
ALİ PİLLİSağlık Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erkurt'un ölüm sebebi kalp ve akciğer
Erkurt'un ölüm sebebi kalp ve akciğer
Girne'de bugün ücretsiz PCR testi
Girne'de bugün ücretsiz PCR testi
Tatar: “Öğrenciler adaya getirilmelidir”
Tatar: “Öğrenciler adaya getirilmelidir”
Erhürman: “Hitler tipi propagandaya hayır”
Erhürman: “Hitler tipi propagandaya hayır”
Test sonuçları negatif
Test sonuçları negatif
Sos’ten “bir Tık İyilik” Kampanyası: “gelin İyiliği Çoğaltalım”
Sos’ten “bir Tık İyilik” Kampanyası: “gelin İyiliği Çoğaltalım”
Polisiye Olaylar
Polisiye Olaylar
Arıklı: “Anıtları karanlığa gömmek, karanlık bir zihnin eylemidir”
Arıklı: “Anıtları karanlığa gömmek, karanlık bir zihnin eylemidir”
Memur-sen, Rotasyon Konusunda Karar Alınması Çağrısı Yaptı
Memur-sen, Rotasyon Konusunda Karar Alınması Çağrısı Yaptı
Devrimci Komünist Birlik’ten Ortak Mücadele Çağrısı
Devrimci Komünist Birlik’ten Ortak Mücadele Çağrısı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim