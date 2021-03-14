Bakan Evren, Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Bakan, sağlık çalışanlarının, sadece salgın döneminde değil, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinden günümüze kadar zor şartlar altında toplum sağlığının korunmasında gösterdikleri üstün hizmetler ile herkesin kahramanları olmayı başardıklarını da sözlerine ekledi.

Evren, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı için sağlık çalışanlarımızın kıymeti, tarih boyunca ortaya koydukları yaratıcı, üretken girişimleri, emekleri ve sağlık hizmetlerinin gelişmesine yaptıkları katkılar paha biçilmezdir. Son bir yıldır dünyayı etkisi altına alan, insanlık tarihinin en yıkıcı salgınlarından biri olan Kovid-19 ile mücadelemizde de bunu bir kez daha görmekteyiz. Sadece bugün değil, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinden bugünlere değin her zor şartta hekimiyle, hemşiresiyle, ebesiyle, tüm sağlık çalışanlarımız, sağlığımızın korunmasında gösterdikleri üstün hizmetler ile hepimizin kahramanları olmayı başarmışlardır.”

Bakan Evren, mesajında, Kıbrıs Türk hekimlerinin beceri, emek ve fedakarlıklarının unutulmaması gerektiğini de ifade ederek, Dr. Hâfız Cemal, Kıbrıs Türk toplum lideri Dr Fazıl Küçük ve Dr. Kaya Bekiroğlu’nun Kıbrıs Türk halkının sağlık hizmetlerine yapmış oldukları büyük katkılarını anımsattı.

Evren, mesajında şu ifadelere yer verdi:



Evren, mesajında, bu şerefli mesleği geçmişte olduğu gibi bugün de aynı ruh ve başarıyla yürüten sağlık çalışanlarının, Kovid-19 salgını ile mücadelede ortaya koydukları “insanüstü gayretler için toplum olarak minnet borçlu olduklarını” da belirtti.

Kutlu Evren şöyle devam etti:

“Bugün, Kıbrıs Türk sağlık çalışanları, üretkenlikleri, yaratıcılıkları ve donanımları ile dünyayla yarışacak kabiliyettedirler. Bu duygu ve düşüncelerimle, halk sağlığının korunmasında ön saflarda yer alan, şifalı elleri, özverili çalışmaları ve üstün gayretleri ile sağlığımıza kavuşmamızda emek veren tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını en içten dileklerimle kutlar, esenlikler dilerim.”



