Bahar Denizoğlu'na yine başarı ödülü veriliyor

BAHAR DENİZOĞLU'NA YİNE BAŞARI ÖDÜLÜ VERİLİYOR

Ergün Yahat

Kimsesiz çocuklara eğitim katkısı sloganıyla 25 Ekim İstanbul'da yapılacak olan Özlem Yıldız ve Doğancan Özadlı’nın sunuculuğunu yapacağı kırmızı halıda modelimiz Didem Aksu ‘nun yer alacağı İlçe teşkilat başkanlarının yanısıra bakan milletvekilleri yanında polis gazetesi , Hürriyet, milliyet ,sabah, ve takvim gazeteleri başta olmak üzere yazılı ve görsel basının olduğu Show Ana haber,Tgrt haber, Atv,Tv8, Star Tv’ Fox Tv , Beyaz Tv , gibi ana kanallarınin da yer alacağı yemekli gecede, Tüm sanat camiası ünlü sesler de o gece de ödül alacaklar arasında yer alacak.

Ülkemizden ise yine daha önceleri bir çok etkinlikte ödül alan Bahar Hair&Beauty Academy sahibi olarak, KKTC'nin başarılı iş kadını Bahar DENİZOĞLU plaketini almak üzere davetliler arasında bulunacaktır. 5.ULUSLARARASI ALTIN KALİTE ÖDÜLLERİ