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Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü 2’nci Olağan Kurulu’nu gerçekleştirdi

Bağımsızlık Yolundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bölge Kurulu; Ahmet Muzaffer Gürkan, Ayhan Hikmet, Kutlu Adalı, tüm demokrasi ve devrim şehitleri, iş cinayetlerinde hayatlarını kaybeden bütün emekçiler ve kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden bütün kadınlar için bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 13:30
Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü 2’nci Olağan Kurulu’nu gerçekleştirdi
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Divan başkanlığını Emel Karagözlü'nün üstlendiği kurul divanında Gülertan Aşık ve Seval Avkan yer aldı. Divan oluşumunun ardından açılış konuşmalarını Genel Sekreter Münür Rahvancıoğlu ve Girne Mali Sorumlusu Evren Gürtunç gerçekleştirdi.

Genel Sekreter Rahvancıoğlu, konuşmasında, içinden geçilen pandemi sürecinde eğitim, sağlık, işsizlik, ekonomi ve Kıbrıs Sorunu konusunda durum değerlendirmesi yaptı.

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Girne Mali Sorumlusu Evren Gürtunç ise konuşmasında, Girne Bölge Örgütü'nün yapmış olduğu faaliyetlere değinerek, emek ve sınıf temelli mücadelelerinin artarak devam edeceğini vurguladı.

Yapılan konuşmaların ardından gerçekleşen seçim ile birlikte bölge yönetimine, Evren Gürtunç, Haydar Dolmacı ve Nehir Özkızan getirildi.

Yeni seçilen bölge yönetimi adına kapanış konuşmasını yapan Nehir Özkızan, bölgede çeşitli konular için yapılan mücadelelere değinerek, bu mücadelenin artarak devam edeceğini vurguladı.

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Son Güncelleme: 07.06.2021 13:42
Anahtar Kelimeler:
Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü 2nci Olağan Kurulu
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