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Bağımsızlık Yolu Derinya’da yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı

12 Ekim 2020 Pazartesi 17:05
Bağımsızlık Yolu Derinya’da yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı
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“ELAM SUÇ ÖRGÜTÜ İLAN EDİLMELİ VE KAPATILMALI”

Bağımsızlık Yolu  Dış İlişkiler Sekreteri Nehir Özkızan, Derinya’da dün akşam yaşanan olaylardan Rum lider Anastasiadis’i sorumlu tutarak, kınadı ve ELAM’ın suç örgütü ilan edilmesi ve kapatılması gerektiğini belirtti. 
Yazılı açıklama yapan Özkızan, dün akşam Derinya Barikatı’nda yaşanan olaylarla değinerek, “Bu provakasyon girişimi karşısında beklediği milliyetçi reaksiyonu bulamayınca başarısız olmuştur. Bu provakasyonun zamanlaması ve gelişim şekli oldukça manidardır.” ifadelerini kullandı. 
Özkızan, şöyle devam etti: 

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“Derinya provakasyonu, dış müdahalelerle anılan bir seçimde, Kıbrıslı Türklerin iradesine sahip çıkacağını net bir şekilde gösterdiği saatlerde gerçekleşmiş, gerçekleşirken ise Anastasiadis hükümetine bağlı kolluk kuvvetlerinin gerekli güvenlik önlemlerini almadığı görülmüştür. ELAM, hali hazırda Anastasiadis’in Kıbrıslı Elen ilerici gruplara karşı kuklası olduğunu çeşitli dönemlerde göstermiş bir suç örgütüdür. Tüm bu olguların birleşimi Derinya provokasyonunun vehametini arttırmış ve Anastasiadis’i kendi kamuoyunun nezdinde masada federasyonu görüşmeye zorlayacak Akıncı yerine, Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Elen kamuoyu ve uluslararası çevrelerdeki meşruluğunu sarsacak Ersin Tatar’ın seçilmesine yönelik bir müdahalesi olarak tarihe kazınmıştır.”
Kıbrıslı Türk halkının siyasi iradesine yönelik hiçbir müdahaleye tabi olmayacağını belirten Özkızan, “Bağımsızlık Yolu olarak Yunanistan’da bu hafta içinde suç örgütü ilan edilen Altın Şafak’ın uzantısı olan ELAM suç örgütünün gerçekleştirdiği provokasyonu da, bu provokasyonunun sorumlusu Anastasiadis’i de kınarız ve ELAM’ın suç örgütü ilan edilmesi ve kapatılması gerektiğini vurgularız” dedi. 
Özkızan açıklamasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya destek belirtti. 
 

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Son Güncelleme: 12.10.2020 17:22
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