Bağımsızlık Yolu Derinya’da yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı

“ELAM SUÇ ÖRGÜTÜ İLAN EDİLMELİ VE KAPATILMALI”

Bağımsızlık Yolu Dış İlişkiler Sekreteri Nehir Özkızan, Derinya’da dün akşam yaşanan olaylardan Rum lider Anastasiadis’i sorumlu tutarak, kınadı ve ELAM’ın suç örgütü ilan edilmesi ve kapatılması gerektiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Özkızan, dün akşam Derinya Barikatı’nda yaşanan olaylarla değinerek, “Bu provakasyon girişimi karşısında beklediği milliyetçi reaksiyonu bulamayınca başarısız olmuştur. Bu provakasyonun zamanlaması ve gelişim şekli oldukça manidardır.” ifadelerini kullandı.

Özkızan, şöyle devam etti:



Kıbrıslı Türk halkının siyasi iradesine yönelik hiçbir müdahaleye tabi olmayacağını belirten Özkızan, “Bağımsızlık Yolu olarak Yunanistan’da bu hafta içinde suç örgütü ilan edilen Altın Şafak’ın uzantısı olan ELAM suç örgütünün gerçekleştirdiği provokasyonu da, bu provokasyonunun sorumlusu Anastasiadis’i de kınarız ve ELAM’ın suç örgütü ilan edilmesi ve kapatılması gerektiğini vurgularız” dedi.

Özkızan açıklamasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya destek belirtti.

