banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122620
ALTIN
296.841
DOLAR
5.9151
STERLİN
7.6896
EURO
6.5562
Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu
3 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR
2 kişinin ölümüne sebep olan sanığa 2 yıl hapis cezası
2 YIL HAPİS YATACAK
Ercan'da 1 kişi hakkında yasal işlem
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
Lefkoşa’da uyuşturucu
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU

Bağımsızlık İttifakı’ndan Joseph Borrell’in açıklamasına eleştiri

Bağımsızlık ittifakı 33 Örgüt Konsey Başkanı Hasan Yılmazışık, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerini “diyalog ve iyi niyetli adımlara ters yönde üzücü bir gelişme” olduğuna ilişkin açıklamasını üzücü bulduklarını kaydetti. 

Bağımsızlık İttifakı’ndan Joseph Borrell’in açıklamasına eleştiri

Bağımsızlık ittifakı 33 Örgüt Konsey Başkanı Hasan Yılmazışık, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerini “diyalog ve iyi niyetli adımlara ters yönde üzücü bir gelişme” olduğuna ilişkin açıklamasını üzücü bulduklarını kaydetti. 

20 Ocak 2020 Pazartesi 16:37
Bağımsızlık İttifakı’ndan Joseph Borrell’in açıklamasına eleştiri

Bağımsızlık ittifakı 33 Örgüt Konsey Başkanı Hasan Yılmazışık yaptığı yazılı açıklamada, açıklamaları protesto ederek, adresin Türkiye değil Kıbrıs Rumları olması gerektiğini vurguladı ve AB’yi bu konuda uyardıklarını söyledi. 

banner317
Josep Borrell’in açıklamasının adresinin,Doğu Akdeniz’de hidrokarbon sondajında bulunmakla temsil etme yetkisi olmadığı halde Kıbrıs ve Kıbrıs Türkleri adına 3. ülkeler ile ittifak kurmakta ve haklarını resmen gaspetmekte olan Kıbrıslı Rumlar olduğu görüşünü dile getiren Yılmazışık, şöyle devam etti: 

“Kıbrıs Rumları bu amaçla Kıbrıs adına girişimde bulunmakla yalnız Kıbrıs Türklerinin değil, Garantör ülke Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasındaki “İmtiyazlı Haklarını”  gaspetmekte olduğunu Türkiye dikkate almalı ve buna izin vermeyeceğini ilan etmelidir.

AB’nin Kıbrıs Rumlarını 1960 Kıbrıs Ortaklık Cumhuriyeti’nin tek sahibi ve idaresi olarak kabul etmesi ve tanıması,  AB ilke ve kriterleri ile 1960 Kıbrıs Ortaklık Cumhuriyeti Anayasası’na ve Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarına aykırıdır.”


 

Son Güncelleme: 20.01.2020 19:49
Anahtar Kelimeler:
Bağımsızlık İttifakıJoseph Borrell’in Açıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İrlanda’dan KŞK’ye 25 bin Euro'luk yardım…
İrlanda’dan KŞK’ye 25 bin Euro'luk yardım…
Tarım Dairesi 5 gübre numunesinin içerikleri ile uyumlu olduğunu açıkladı
Tarım Dairesi 5 gübre numunesinin içerikleri ile uyumlu olduğunu açıkladı
Hasipoğlu Borell’i eleştirdi
Hasipoğlu Borell’i eleştirdi
Süt bedelleri bugün ödenmeye başladı
Süt bedelleri bugün ödenmeye başladı
Motosikletin önünü tıkayıp kazaya sebep oldu
Motosikletin önünü tıkayıp kazaya sebep oldu
900 bin TL'nin talihlisi parasını aldı
900 bin TL'nin talihlisi parasını aldı
Yarın ve Çarşamba sabahı don olayı bekleniyor
Yarın ve Çarşamba sabahı don olayı bekleniyor
YDP adayını yarın belirleyecek
YDP adayını yarın belirleyecek
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı: “AKOS işlem sayısı 1500 sınırını geçti”
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı: “AKOS işlem sayısı 1500 sınırını geçti”
“Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu” yarın yapılıyor
“Uluslararası Bilim Diplomasisi Forumu” yarın yapılıyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim