Bağımsızlık İttifakı Cumhurbaşkanı Akıncı’yı eleştirdi
Bağımsızlık İttifakı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirdi.
Bağımsızlık İttifakı Cumhurbaşkanı Akıncı’yı eleştirdi
Bağımsızlık İttifakı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirdi.
13 Şubat 2020 Perşembe 14:48
Bağımsızlık İttifakı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirdi.
İttifak tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bir KKTC Cumhurbaşkanının, hiç yapmaması, hatta ima etmemesi gereken bir böylesine hassas konuda açıklama yapmasının hesabını vermesini, İttifakımız, Meclis ve Hükümetten talep etmektedir” denildi.
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