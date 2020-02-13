Bağımsızlık İttifakı Cumhurbaşkanı Akıncı’yı eleştirdi

Bağımsızlık İttifakı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirdi.

İttifak tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bir KKTC Cumhurbaşkanının, hiç yapmaması, hatta ima etmemesi gereken bir böylesine hassas konuda açıklama yapmasının hesabını vermesini, İttifakımız, Meclis ve Hükümetten talep etmektedir” denildi.