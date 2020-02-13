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Bağımsızlık İttifakı Cumhurbaşkanı Akıncı’yı eleştirdi

Bağımsızlık İttifakı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirdi.

Bağımsızlık İttifakı Cumhurbaşkanı Akıncı’yı eleştirdi

Bağımsızlık İttifakı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirdi.

13 Şubat 2020 Perşembe 14:48
Bağımsızlık İttifakı Cumhurbaşkanı Akıncı’yı eleştirdi

Bağımsızlık İttifakı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı eleştirdi.

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İttifak tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bir KKTC Cumhurbaşkanının, hiç yapmaması, hatta ima etmemesi gereken bir böylesine hassas konuda açıklama yapmasının hesabını vermesini, İttifakımız, Meclis ve Hükümetten talep etmektedir” denildi.

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Son Güncelleme: 13.02.2020 19:06
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