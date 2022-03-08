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Bağımsız Şoför Okulları Birliği Başkanlığına Emirzade Tilki seçildi

Bağımsız Şoför Okulları Birliği, Genel Kurulu 5 Mart Cumartesi günü yapıldı.

08 Mart 2022 Salı 12:30
Bağımsız Şoför Okulları Birliği Başkanlığına Emirzade Tilki seçildi

2013 yılından beri yapılan ilk seçimli Genel Kurulunu düzenleyen Birliğin 41 üyesinin 38'i toplantıya katılarak ve 7 kişilik Yönetim Kurulunu seçti.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Hasan Taçoy, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ve Sağlık Bakanı Ali Pilli de  katılarak Şoför Okulları camiasına destek oldu.

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Aday olan 14 kişi içerisinden seçilen Yönetim Kurulunda ise  görev dağılımı şu şekilde oluşru:

Başkan Emirzade Tilki, As Başkan Halil Yiğit, Genel Sekreter Özün Etkin ve Sayman Selen Özbekoğlu. Faal üyeler ise Hasan Yüksel, Hasan Kalkanlılı ve Ahmet Sarsılmaz olarak belirlendi.

Bağımsız Şoför Okulları Birliği, yeni  Bakanlık yetkilileri ile uyum içerisinde eğitim ve ehliyet sistemi konusunda beklenen yasal  düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmek için ilk toplantının da gerçekleştirdiğini kaydetti

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Son Güncelleme: 08.03.2022 14:56
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