Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Özersay İki Bakanlığı Ziyaret Etti

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ı makamlarında ziyaret etti.

Bağımsız Cumhurbaşkanı Kudret Özersay seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Özersay, İçişleri Bakanı Baybars ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan’ın yanı sıra her iki bakanlığın çalışanlarıyla da bir araya geldi.



Çalışanlarla sohbet eden Özersay, çalışanları dinleyerek, soruları yanıtladı.