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BAGEP Eğitim Bakanlığına öneriler sundu

Bağımsız Gençlik Derneği (BAGEP) Eğitim Bakanlığı’na öneriler sundu. 

21 Eylül 2020 Pazartesi 09:24
BAGEP Eğitim Bakanlığına öneriler sundu
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Bağımsız Gençlik Derneği (BAGEP) Eğitim Bakanlığı’na öneriler sundu. 
Konuyla ilgili BAGEP’ten yapılan yazılı açıklamada YKS ve benzeri sınavlara girecek olan 12. sınıf öğrencilerinin kendilerine, gerekli tedbirler alınıp okulların yüz yüze açılması yönünde talepler ilettikleri dile getirildi. 
BAGEP’in de dernek olarak öğrencilerin taleplerini daha iyi analiz edip yetkililere iletmek için anket çalışması başlattığı kaydedilen açıklama şöyle devam etti:
“Yapılan anket çalışmasına 583 lise son sınıf öğrencisi katkı koymuştur. Ankete katılan öğrencilerin yüzde 93,7’si YKS ve benzeri sınavlar için online eğitimi yetersiz görüyor. Bir başka soruda yüzde 86,4’lük bir kısım ise online destek eğitiminin yanında yüz yüze eğitiminde başlamasını istiyor. Diğer bir soruda ise yüzde 69’luk bir kesim yüz yüze eğitim zorunlu olmamalı, isteğe bağlı olmalıdır diyor”. 
BAGEP’ten yapılan açıklamada, anket sonuçları çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na yapılan önerilere de yer verildi.
Talepler şöyle sıralandı:

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“1 Ekim’de yüz yüze açılması planlanan eğitim kurumlarının vakaların seyrine göre bir süre daha ötelenmesi ve mümkünse bu sene sadece ciddi sınavlara girecek olan öğrenciler için veya yeni başlayacak olan öğrenciler için okulun yüz yüze açılması diğer öğrenciler için dijital ortamda eğitime devam edilmesi. 1 Ekim veya mümkünse en erken tarihte sadece YKS ve benzeri sınavlara girecek olan 12’nci sınıflar için yüz yüze eğitimin ihtiyari bir biçimde açılması.
Bu uygulanacaksa okula gidecek olan öğretmen ve öğrencilere PCR veya muadili testlerin yapılıp negatif sonuç verirse eğitime başlamasına izin verilmesi.
Kronik veya ciddi rahatsızlığı olan öğrenciler için ya ayrı sınıf açılması ya da dijital ortamda verilen eğitimin YKS ve benzeri sınava yönelik yoğunlaştırılması.
Yüzde 100 yüz yüze eğitim verilememesi durumunda bir kısmı dijital ortamda verilen eğitimin daha da yoğunlaştırılması ve verimin artırılması için çalışmalar yapılması.
Yüz yüze eğitime başlanması durumunda özellikle devlet okullarında yoğun olan sınıfların ikiye bölünmesi.
Temaslı veya tedavi gören öğrenci olması durumunda eğitim alabilecek durumda ise dijital ortamda yoğunlaştırılmış eğitim verilmesi.”
 

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Son Güncelleme: 21.09.2020 09:32
Anahtar Kelimeler:
Bağımsız Gençlik Derneği
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