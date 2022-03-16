banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Elleri ve ayakları ile vurarak burun kemiğini kırdılar
Girne'de olaylı gece!
Şüpheli hareketleri ele verdi
Şüpheli hareketleri ele verdi
Süt fiyatlarına da zam geldi!
Süt fiyatlarına da zam geldi!
Hayat pahalılığını dondurmak ‘ölün’ demektir!
Hayat pahalılığını dondurmak ‘ölün’ demektir!
Başbakan Sucuoğlu Alsancak Safel Serası ziyaret etti... 
Sucuoğlu: “Market denetimlerine ben de...
banner404

Bafra Gıda ödüle doymuyor

16 Mart 2022 Çarşamba 12:38
Bafra Gıda ödüle doymuyor

Yerli üretimde Kıbrıs’ın öncü firmalarından Bafra gıda geçen yıl olduğu gibi bu yılda, KKTC Tüketiciler Derneği tarafından ödüle layık görüldü.

banner341
Tüketiciler Derneği yılın “Yerel Gıda” ödülünü Bafra Gıda’ya verdi. Bafra Gıda Direktörü Gazi Akıncı Ödülünü, UBP Lefkoşa Milletvekili Olgun Amcaoğlu’nun elinden aldı.  

Bafra Gıda Direktörü Gazi Akıncı yaptığı açıklamada; “Şirketimizin adına bu ödülü almaktan çok mutluyum. Biz ürettik, tüketiciler onurlandı. Başarılı olmak, zirveye ulaşmak bir kişiyle olan bir şey olmadığını düşünüyorum. Biz Bafra Gıda ailesi olarak büyük başarılara imza atıyoruz. Yüzlerce kişiye ekmek fırsatı tanıyan bir firma olarak, biz duygusunu her fırsatta paydaşlarımıza hissettiriyoruz.  Halkımıza hizmet etmekten çok mutluyuz. Ekonomik krizin iyice arttığı bir ortamda bizler taşın altına elimizi koymaya devam edeceğiz. Ödülü ekibim, ailem ve iş ortaklarım adına teslim alıyorum, Kalitemiz artarak devam edecek” dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Elleri ve ayakları ile vurarak burun kemiğini kırdılar
Elleri ve ayakları ile vurarak burun kemiğini kırdılar
Tatar: “Lefkoşa’nın sembolü haline gelen Tahir Yüksel her daim hatırlanacak”
Tatar: “Lefkoşa’nın sembolü haline gelen Tahir Yüksel her daim hatırlanacak”
Özersay: Bu yaratıcı ekonomik vizyon sayesinde bizi kimse tutamaz!..
Özersay: Bu yaratıcı ekonomik vizyon sayesinde bizi kimse tutamaz!..
Hüsnü Falyalı sessizliğini bozdu! 'Sedat Peker tanışmak istedi'
Hüsnü Falyalı sessizliğini bozdu! 'Sedat Peker tanışmak istedi'
“Çamlıbel Yerli Ürün Pazar Yeri” Pazar günü açılacak
“Çamlıbel Yerli Ürün Pazar Yeri” Pazar günü açılacak
Bugün bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Bugün bazı bölgelere elektrik verilmeyecek
Süt fiyatlarına da zam geldi!
Süt fiyatlarına da zam geldi!
Hayat pahalılığını dondurmak ‘ölün’ demektir!
Hayat pahalılığını dondurmak ‘ölün’ demektir!
Pilli: İlaçtaki sorunu 2-3 hafta içinde bitirmeyi hedefliyoruz
Pilli: İlaçtaki sorunu 2-3 hafta içinde bitirmeyi hedefliyoruz
105 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal alma ve kiralama izni
105 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal alma ve kiralama izni

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim