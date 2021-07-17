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Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ziyaretler gerçekleştirdi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu’nun davetlisi olarak KKTC’de temaslarda bulunan Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ve Parlamentolar Arası İlişkiler Komitesi üyeleri ziyaretler gerçekleştirdiler.

17 Temmuz 2021 Cumartesi 17:08
Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ziyaretler gerçekleştirdi

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Heyet bu kapsamda Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr.Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki kabri, Muratağa-Atlılar-Sandallar ve Kapalı Maraş bölgesine gitti.
Azerbaycan heyetine ziyaretlerinde Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk ile Komite üyesi,  UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu eşlik etti.

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