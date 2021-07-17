Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ziyaretler gerçekleştirdi

Heyet bu kapsamda Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr.Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki kabri, Muratağa-Atlılar-Sandallar ve Kapalı Maraş bölgesine gitti.

Azerbaycan heyetine ziyaretlerinde Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk ile Komite üyesi, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu eşlik etti.