Azerbaycan Milli Meclisi Dışişleri ziyaretler gerçekleştirdi

Heyet bu kapsamda Kıbrıs Türk Halkının Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr.Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki kabri, Muratağa-Atlılar-Sandallar ve Kapalı Maraş bölgesine gitti.
Azerbaycan heyetine ziyaretlerinde Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk ile Komite üyesi, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu eşlik etti.
Azerbaycan heyetine ziyaretlerinde Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk ile Komite üyesi, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu eşlik etti.