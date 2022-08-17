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Avukat Mustafa Şener: Eski kız arkadaşım bana tuzak kurdu!

Girne’de düzenlenen “Zincir Operasyonu” sonucunda tutuklanan Avukat Mustafa Şener, The Arkin Colony Hotel’de bir basın toplantısı düzenleyerek, süreci anlattı.

17 Ağustos 2022 Çarşamba 17:17
Avukat Mustafa Şener: Eski kız arkadaşım bana tuzak kurdu!

Girne’de düzenlenen “Zincir Operasyonu” sonucunda tutuklanan Avukat Mustafa Şener, The Arkin Colony Hotel’de bir basın toplantısı düzenleyerek, süreci anlattı.

Şener, sürece yönelik yaptığı açıklamada, kendisine tuzak ve kumpas kurulduğunu dile getirerek, operasyondan bir ay önce ayrıldığı ve uyuşturucudan ötürü sabıkası bulunan eski kız arkadaşı M.K.nın polis ile iş birliği yaptığını belirtti.

Şener, “İtibarımı zedelemek için maksatlı yapıldı” ifadelerini kullanarak, ilgili mercilere şikayetlerini yaptığını söyledi.

(KIBRIS POSTASI)

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