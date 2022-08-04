Av ruhsatları hakkında önemli duyuru!

İçişleri Bakanlığı, av ruhsatlarında asgari ücretin 1/15’i tutarındaki katkı payı ücretinde indirime gidilmesi kararı alındığını duyurdu. Alınan kararla av ruhsatı katkı payı ücretinin 1/20 olacak şekilde düzenlendi, av ruhsatları ile ilgili indirim kararının resmi gazeteden yayınlandığı tarih itibariyle yürürlükte olacak.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada, yılın 12 ayı yaban hayatını koruma ve geliştirme hedefiyle hem doğada hem de bilinçlendirme amaçlı birçok faaliyetlerde bulunan KKTC Avcılık Federasyonu’nun Merkezi Av Komisyonu toplantısında yaptığı öneri doğrultusunda, av ruhsatlarında asgari ücretin 1/15’i tutarındaki katkı payı ücretinde, indirime gidilmesi yönünde oy birliğiyle karar alındığı kaydedildi.

Merkezi Av Komisyonu toplantısında oy birliği ile karara bağlanan asgari ücrete yapılan artışa paralel olarak av ruhsatlarında yaşanacak artışın uygun oranda indirim yapılarak düzenlenmesi hakkında bakanlık tarafından hazırlanan önergenin, 3 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu’nda görüşüldüğü ve karara bağlandığı belirtildi.

18/2009 Sayılı Av ve Avla İlgili Yaban Hayatını Düzenleme Yasası’nın 9 (2) (B) (a) maddesinin Bakanlar Kurulu’na verdiği yetki çerçevesinde, Merkezi Av Komisyonu’nun görüşlerinin dikkate alındığı, ekonomik koşulların da göz önünde bulundurularak, av ruhsatlarında asgari ücretin 1/15’i tutarındaki katkı payı ücretinde indirime gidildiği kaydedildi.