Atik’in ‘Göç Psikolojisi Belgeseli’ne LiftOff Global Network ödülü

Yönetmenliğini Ferhat Atik’in yaptığı, göç ve göçmen psikolojisini anlatan “Göç Psikolojisi Belgeseli” bir ödül daha kazandı.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Ferhat Atik’in yönetmenliğini yaptığı, sanat direktörlüğünü ve kurguyu Hindistan’dan Hanan Yasir Karuvattil ve proje danışmanlığını Bengladeş’ten Shakil Reja Efti’nin yürüttüğü “Göç Psikolojisi Belgeseli”, New York City Film Festivali RAGFF ödülü, DMOFF Belgesel Ödülü'nün ardından LiftOff Global Network Ödülü'nü kazandı.

Profesör Doktor Vamık Volkan'ın yer aldığı belgesel, dünya çapında üç ödül almış oldu.“Göç Psikolojisi Belgeseli”, her ülkenin yaşamakta olduğu göç ve göçmen sorunları konusunda aydınlatıcı ve bilimsel bilgiler içeriyor.