Ataoğlu, KTSO’yu ziyaret etti

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ve bazı Oda üyeleri ile görüşen DP Genel Başkanı Ataoğlu ve beraberindeki heyet, sanayi ve ekonomik koşulları ele aldı.

Ataoğlu, KTSO Başkan ve Oda üyelerine yaptığı konuşmada, kendisinin de özel sektörden geldiğini ve sanayicinin sorunlarını en iyi bilenlerden biri olduğunu söyledi.

Enerji sektöründe, verimliliği artırıcı girişimlerin destekleneceğini anlatan Ataoğlu, yerli sanayinin rekabet gücünü artırmak için daha ucuz ve güvenli enerji arzına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

“TEŞVİKLERDE BÜROKRATİK İŞLEMLER AZALTILACAK”

Teşviklerde bürokratik işlemlerin azaltılacağını ifade eden Ataoğlu, sağlanan teşviklerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı denetlenerek verimliliğin artırılmasını sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Kalkınmada öncelikli bölgelerdeki organize sanayi bölgelerinin geliştirilerek yeni sanayi bölgeleri kurma arzusunda olduklarını dile getiren Ataoğlu, Demokrat Parti’nin her zaman üreticinin yanında olduğunu söyledi.

“ŞAHIS ŞİRKETLERİNDEN KDV KALDIRILACAK”

Küçük esnaf için basit usulde vergilendirme (BUV) uygulamasına gidileceğini ifade eden Ataoğlu, bu kapsamdaki şahıs işletmeleri için KDV uygulamasından vazgeçileceğini belirtti.

Asgari ücret konusunda özel sektör çalışanlarının geçim sıkıntısını ortadan kaldırmak için iyi sayılabilecek bir artış yapıldığına işaret ederek, işverenler için ise prim desteğinin uzatılması ve oranların artırılmasının gündemde olduğunu vurguladı.