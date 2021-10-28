banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Saner Sucuoğlu'na inanmıyor!
Saner Sucuoğlu'na inanmıyor!
Meteoroloji uyardı!
Meteoroloji uyardı!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı KKTC’de de törenlerle kutlanacak
29 Ekim'i kutlayacağız
“Siz de hakkım varsa Taçoy’u destekleyin…”
“Siz de hakkım varsa Taçoy’u...
banner376

Ataoğlu: “Herkesin Kuzey Kıbrıs’ı keşfetmesi lazım”

Antalya'da  ‘Kuzey Kıbrıs’ gecesi düzenlendi

28 Ekim 2021 Perşembe 11:30
Ataoğlu: “Herkesin Kuzey Kıbrıs’ı keşfetmesi lazım”

 Antalya Turizm Fuarı etkinlikleri kapsamında Kıbrıs Gecesi ve Gala yemeği düzenlendi.
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Kıbrıs Gecesi’nin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.
Bakanlık açıklamasına göre, gecede fuara katılan  yabancı tur operatörlerine KKTC tanıtım videosu izletilerek, KKTC turizmi anlatıldı.
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu gecede yaptığı konuşmada, böylesi bir organizasyonda partner ülke olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve  KKTC’nin adının duyurulması için çaba gösteren GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral ve ekibine teşekkürlerini sundu.

banner341
Ataoğlu, videoda yer alan tarihi ve doğal güzellikleri görmek için herkesi Kuzey Kıbrıs’a davet etti.
Avrupa’da yer alan ve bakir kalmış güzellikleri ile eşsiz eserleri bir arada bulunduran Kuzey Kıbrıs’ı herkesin keşfetmesi gerektiğini anlatan Ataoğlu, KKTC’nin güvenli bir turizm destinasyonu olduğunun da altını çizdi. 
Yılın 12 ayında güneşin eksik olmadığı Kuzey Kıbrıs’ta turizm 12 ay yapılabileceğini söyleyen Ataoğlu, aşılarını tamamlamış tüm turistleri, hijyenik sertifikalı otellerde ağırlandığını da  kaydetti.

 

banner360
Son Güncelleme: 28.10.2021 12:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis'te nisap sorunu
Meclis'te nisap sorunu
Çocuk koruma politikaları için işbirliği protokolü imzalandı
Çocuk koruma politikaları için işbirliği protokolü imzalandı
2 bin 500 ton atık bertaraf edilecek
2 bin 500 ton atık bertaraf edilecek
Lefke Hurma Festivali Pazar günü yapılıyor
Lefke Hurma Festivali Pazar günü yapılıyor
Taçoy’dan birlik mesajı
Taçoy’dan birlik mesajı
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
“Pozitif Okullar Projesi” kayıt başvurusu almaya devam ediyor
“Pozitif Okullar Projesi” kayıt başvurusu almaya devam ediyor
Türk-sen hükümete zamları geri alma çağrısında bulundu
Türk-sen hükümete zamları geri alma çağrısında bulundu
Cumhurbaşkanı Tatar’ın Gaziantep temaslar sürüyor
Cumhurbaşkanı Tatar’ın Gaziantep temaslar sürüyor
Meteoroloji uyardı!
Meteoroloji uyardı!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim