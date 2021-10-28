Ataoğlu: “Herkesin Kuzey Kıbrıs’ı keşfetmesi lazım”

Antalya Turizm Fuarı etkinlikleri kapsamında Kıbrıs Gecesi ve Gala yemeği düzenlendi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu Kıbrıs Gecesi’nin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

Bakanlık açıklamasına göre, gecede fuara katılan yabancı tur operatörlerine KKTC tanıtım videosu izletilerek, KKTC turizmi anlatıldı.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu gecede yaptığı konuşmada, böylesi bir organizasyonda partner ülke olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve KKTC’nin adının duyurulması için çaba gösteren GMT Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Meral ve ekibine teşekkürlerini sundu.



Ataoğlu, videoda yer alan tarihi ve doğal güzellikleri görmek için herkesi Kuzey Kıbrıs’a davet etti.Avrupa’da yer alan ve bakir kalmış güzellikleri ile eşsiz eserleri bir arada bulunduran Kuzey Kıbrıs’ı herkesin keşfetmesi gerektiğini anlatan Ataoğlu, KKTC’nin güvenli bir turizm destinasyonu olduğunun da altını çizdi.Yılın 12 ayında güneşin eksik olmadığı Kuzey Kıbrıs’ta turizm 12 ay yapılabileceğini söyleyen Ataoğlu, aşılarını tamamlamış tüm turistleri, hijyenik sertifikalı otellerde ağırlandığını da kaydetti.