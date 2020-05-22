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Ataoğlu: “Esnafın yüzünün yeniden gülmesini sağlayacağız”
BELEDİYE ZİYARETLERİ

Ataoğlu: “Esnafın yüzünün yeniden gülmesini sağlayacağız”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Belediyeler Yasası’nı görüşmek üzere belediyelere başlattığı ziyaretler çerçevesinde, bugün Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile görüştü.

22 Mayıs 2020 Cuma 05:00
Ataoğlu: “Esnafın yüzünün yeniden gülmesini sağlayacağız”
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Demokrat Parti’den yapılan açıklamaya göre, Belediyelerin yüzde 25 kesintiye uğramasını kabul edilemez bulduğunu vurgulayan Ataoğlu, belediyelerin bu süreçte görevlerinin de ötesinde sorumluluklar üstlendiğini belirtti.

“YEREL YÖNETİMLERİN GÖRÜŞLERİ DİKKATE ALINMALI”
Ataoğlu, bir turizm beldesi olan Girne’nin esnafının, turistlerin tamamının ve öğrencilerin çoğunun ülkeden gitmesiyle zora girdiğini gördüklerini ifade ederek, “Tedbirli davranmaya devam etmemiz ve yeni bir covid-19 vakasıyla karşılaşmamamızı temenni ederim. Umarım bu şekilde bu illetten kurtulacak ve esnafın yüzünün yeniden gülmesini sağlayacağız” dedi.
Meclis’te Belediyeler Yasası’nın seslendirildiğini belirten Ataoğlu, bununla ilgili sadece Meclis’teki siyasilerin değil, yerel yönetimlerin de görüşlerinin dikkate alınması gerektiğinin altını çizdi.

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Belediyelerin tümünü ziyaret ederek Belediyeler Yasası ile ilgili önerilerini dinleyeceğini ve bu önerileri Demokrat Parti’nin konuyla ilgili çalışmasına harmanlayacağını kaydeden Ataoğlu, “Görüşleriniz doğrultusunda çalışmamızı yürütmeyi ve belediyelerin sesi olmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.
 

            
 

Son Güncelleme: 21.05.2020 18:41
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Ataoğlu Belediye ZiyaretleriNidai GüngördüFikri Ataoğlu
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