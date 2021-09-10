“Asya Gönüllüleri” Sağlık Bakanlığı’na yürüdü

“Kıbrıs’ta hayat dursun, Asya Yaşasın” sloganıyla Sağlık Bakanlığı’na yürüyen eylemciler, “Sağlık haktır, satılamaz”, “Asya bebeğe sağlık hakkını verin”, “Çocuklar uyurken susulur, ölürken değil” pankartları açtı.

Eylemciler, Bakanlık önünde, Asya bebeğin Ankara’daki tedavisinin hemen başlaması ve ardından 2,5 milyon dolar olan “Zolgensma” ilacının karşılanması taleplerini dile getirerek, talepleri karşılanıncaya kadar Bakanlık önünde kalacaklarını söyledi.

“Asya Gönüllüleri”nden Halil Karapaşaoğlu, Asya’nın son durumu hakkında bilgi vererek, şu anda kas kaybı geciktirme tedavisi için Ankara’da olduğunu, ancak Türkiye Sosyal Sigortalar Kurumu sistemine dahil olmadığı için Hastane’nin herhangi bir tedavi uygulamadığını belirtti.

Karapaşaoğlu, Asya’nın sisteme dahil olabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerektiğini, ancak henüz vatandaşlığın sağlanamadığını kaydetti ve sürecin hızlandırılması çağrısında bulundu.



“BAKAN’DAN RANDEVU İSTİYORUZ”

Bakanlık önünde okunan açıklamada, ülkedeki insanların sağlığından ülkenin Sağlık Bakanı sorumlu olduğu belirtilerek, Asya’nın iyileşmesi için tek şans olan Zolgensma ilacı masrafının Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanması veya konuya çözüm üretmesi gerektiği belirtildi ve Bakan’dan randevu talep edildi.





“Karel’i kaybettik, Asya’yı kaybetmeyeceğiz, Asya’yı yaşatacağız” denilen açıklamada, taleplerinin karşılanması için “bir kişi kalana kadar” Bakanlık önünde mücadeleye devam edeceği belirtildi.



EVRENSEL ÇOCUK HAKLARI DERNEĞİ: “ASYA BEBEK, DEZAVANTAJLI OLAN VE SAĞLIK HAKKINDAN YARARLANAMAYAN TÜM ÇOCUKLARIN KONUSUDUR”

Evrensel Çocuk Hakları Derneği’nden Zahide Aliusta da eylemde söz alarak, “En temel haklardan olan hayatta kalma hakkı, çocuğun beslenme, barınma, sağlık hizmetine ulaşımını kapsıyor. Asya bebek bu haktan ne kadar yararlanabiliyor?” diye sordu.

Asya bebeğin, dezavantajlı olan ve sağlık hakkından yararlanamayan tüm çocukların konusu olduğunu belirten Aliusta, KKTC Meclisi’nin de imza koyduğu uluslararası sözleşmelerde, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için gerekli şartların yaratılmasından ve ilaçların temininden devletin sorumlu olduğunu vurguladı ve gereğinin yapılması çağrısında bulundu.

Bu arada, eylemden dolayı trafiğin sıkışması nedeniyle yolu açmaya çalışan polisle eylemciler arasında zaman zaman gerginlik ve arbede yaşandı.



