banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103024
ALTIN
372.833
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2929
EURO
7.4186
banner339
TC-KKTC mali protokolü imzalandı..İşte o protokol!
Girne'de klima hırsızlığı
GİRNE'DE KLİMA HIRSIZLIĞI
Kavga zanlıları mahkemeye çıkarıldı
3 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR
Başbakanlık’ta yangınların sebepleri ele alındı
YANGINLARI KONUŞTULAR
Flaş Haber
Mali protokol imzalanıyor
Kapat

ARUCAD vakfa devredildi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) üniversite izinlerinin Arkın Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı’na (AREKAV) devredildiği açıklandı.

26 Mayıs 2020 Salı 14:34
ARUCAD vakfa devredildi
banner337
banner345

 Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) üniversite izinlerinin Arkın Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı’na (AREKAV) devredildiği açıklandı.

banner341
AREKAV Vakıf Yönetim Kurulu ve ARUCAD Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Sinan Arkın, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıs Vakıflar İdaresi, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve YÖDAK ile birlikte açtığımız bu yolun, Kuzey Kıbrıs’ta bizim gibi vakıflaşmak isteyen tüm üniversitelere örnek teşkil etmesini arzu ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Arkın, üniversite olarak YÖK’e gereken başvuruyu yaptıklarını ve bu yıl yükseköğretim kontenjanları kılavuzunda yer alma hedefinde olduklarını belirtti.

Son Güncelleme: 26.05.2020 15:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
27 Mayıs 2020 Çarşamba Gündemi
27 Mayıs 2020 Çarşamba Gündemi
LAÜ’den yeni bir başarı
LAÜ’den yeni bir başarı
TC-KKTC mali protokolü imzalandı..İşte o protokol!
TC-KKTC mali protokolü imzalandı..İşte o protokol!
Hayvancılık Dairesi: “kktc Bayrağı Taşımayan Gemilerin Kktc Karsularında Avcılık Faaliyetinde Bulunması Suçtur”
Hayvancılık Dairesi: “kktc Bayrağı Taşımayan Gemilerin Kktc Karsularında Avcılık Faaliyetinde Bulunması Suçtur”
Tc-kktc İktisadi Ve Mali İş Birliği Anlaşması’nın İçeriği Açıklandı
Tc-kktc İktisadi Ve Mali İş Birliği Anlaşması’nın İçeriği Açıklandı
Başbakan Tatar, Anlaşmayla Gelecek Paranın Hangi Alanlarda Kullanılacağını Açıkladı
Başbakan Tatar, Anlaşmayla Gelecek Paranın Hangi Alanlarda Kullanılacağını Açıkladı
“Yanlış karardan dönülmezse her türlü yasal hakkımızı kullanacağız”
“Yanlış karardan dönülmezse her türlü yasal hakkımızı kullanacağız”
Zahire alımlarıyla ilgili yarın toplantı yapılacak
Zahire alımlarıyla ilgili yarın toplantı yapılacak
Anıt zeytinlere giden su kanalları temizledi
Anıt zeytinlere giden su kanalları temizledi
MS Derneği, hastaların ilaç sorunlarının giderilmesini istedi
MS Derneği, hastaların ilaç sorunlarının giderilmesini istedi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim