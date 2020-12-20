banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na ne kadar güvenelim!
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’na ne...
Sibel Tatar
Sibel Tatar
Turizm’e yeni yol haritası gerek
Turizm’e yeni yol haritası gerek
Zincirleme reaksiyon başlamadan
Zincirleme reaksiyon başlamadan
banner376

ARUCAD İletişim Fakültesi öğrencileri marka yaratma sürecini yerinde inceledi

20 Aralık 2020 Pazar 14:10
ARUCAD İletişim Fakültesi öğrencileri marka yaratma sürecini yerinde inceledi
banner337
banner351

banner341
Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) İletişim Fakültesi öğrencileri, Natura 2000 Koruma projesinde yer alan Akdeniz Köyündeki Ecolive Zeytincilik’e ders kapsamında bir ziyaret gerçekleştirdi.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nuran Öze ve Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Çağdaş Öğüç’ün dersleri kapsamında düzenlenen ziyarette, marka yaratma sürecinde Ecolive Zeytincilik’in yakaladığı başarı ve ekolojik denge gözetilerek üretim yapılmasının püf noktaları tartışıldı.

Ziyarette öğrencilere hitap eden Ecolive Zeytincilik Direktörü Celal Arap, zeytin ve marka yaratmakla ilgili öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Arap, genellikle uluslararası öğrencilerin katıldığı ziyarette, öğrencilere Kıbrıs’taki zeytin üretimi ve kaliteli zeytin yağının nasıl ayırt edilmesi gerektiği yönündeki bilgi birikimini de paylaştı. Görüşme sonrasında öğrencilere zeytin, hellim ve köy ekmeği ile geleneksel Kıbrıs mutfağından bir tadım da gerçekleştirildi.

ARUCAD’a ait Bedford marka klasik otobüsle yapılan ziyaret, öğrenciler tarafından da ilgiyle karşılandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Nuran Öze, Ecolive Zeytincilik’in sadece Kıbrıs’ta değil, uluslararası arenada da Kıbrıs’ı başarıyla temsil ettiğini belirterek, sıfırdan başlayarak 11 yıl gibi bir sürede büyüyen ve uluslararası lezzet ödülü de bulunan Ecolive örneğinin, İletişim Fakültesi öğrencilerinin profesyonel kariyerleri açısından örnek teşkil etmesini umduğunu da dile getirdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım ÜniversitesiArucad
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası mesajı…
Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası mesajı…
Töre: “Kıbrıs Girit olmayacak; oniki adalardan sonra onüçüncü ada olarak Yunan olmayacak”
Töre: “Kıbrıs Girit olmayacak; oniki adalardan sonra onüçüncü ada olarak Yunan olmayacak”
DAÜ-SEM, AB projesi kapsamında eğitim veren akademisyenleri ödüllendirdi
DAÜ-SEM, AB projesi kapsamında eğitim veren akademisyenleri ödüllendirdi
Gürdallı: “Yaşadığımız pandemi süreci, TAK gibi kurumlara olan ihtiyacı ortaya koydu”
Gürdallı: “Yaşadığımız pandemi süreci, TAK gibi kurumlara olan ihtiyacı ortaya koydu”
Kıbrıs Türk halkının 47 yıllık belleği…
Kıbrıs Türk halkının 47 yıllık belleği…
Sağlık Bakanlığı yeni önlemleri açıkladı
Sağlık Bakanlığı yeni önlemleri açıkladı
Pilli’den Gaziantep’teki patlamayla ilgili başsağlığı mesajı
Pilli’den Gaziantep’teki patlamayla ilgili başsağlığı mesajı
3 mülteci Gazimağusa sokaklarında gezerken polis tarafından fark edilerek tutuklandılar
3 mülteci Gazimağusa sokaklarında gezerken polis tarafından fark edilerek tutuklandılar
İtfaiye AR-GE eğitim şubesi yangın eğitmenleri Davulcu ve Tabakçı yangınlar konusunda kamuoyunu bilgilendirdi
İtfaiye AR-GE eğitim şubesi yangın eğitmenleri Davulcu ve Tabakçı yangınlar konusunda kamuoyunu bilgilendirdi
Cumhurbaşkanı Tatar "Welcome To Turkish Cyprus Club" üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar "Welcome To Turkish Cyprus Club" üyelerini kabul etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim