Arpa ve buğday fiyatları yeniden belirlendi

SERT BUĞDAY 2,50TL/KG, YUMUŞAK BUĞDAY VE TRİTİKALE 2,25 TL/KG oldu
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, zahire alım fiyatlarının yeniden düzenlendiğini duyurdu. Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ise, yemlik ve tohumluk zahire alımlarını yeni fiyatlarla almaya başladığı kaydedildi.
Duyuruya göre, sert buğdayın kilosu 2,50 TL, yumuşak buğday ve tritikalenin kilosu 2,25 TL’ye yükseltildi. Yemlik arpada 2,00 TL olan fiyatın üzerine 15 kuruş/kg, tohumluk arpada ise 2,2 TL olan fiyatın üzerine 5 kuruş /kg prim desteği ödenmesi kararlaştırıldı. Böylece üreticiye toplamda yemlik arpa 2,15 TL /kg, tohumluk arpa ise 2,25 TL/kg’dan ödenecek.
Duyuruya göre ayrıca