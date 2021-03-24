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Arıklı: “YDP erken seçimden kaçmaz”

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “erken seçimi en çok isteyen partinin YDP olduğunu” ifade ederek, “YDP erken seçimden kaçmaz” dedi.

24 Mart 2021 Çarşamba 15:30
Arıklı: “YDP erken seçimden kaçmaz”
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Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Arıklı, katıldığı bir televizyon programında “erken seçim” hakkındaki görüşlerini paylaştı.

YDP olarak Meclis’te erken seçimi isteyen ve sürekli dillendiren tek siyasi partiyiz. Erken seçimin tekrar gündeme gelmesi iyi bir şey” ifadelerini kullanan Arıklı, muhalefetin erken seçimi “sözde” istediğini belirtti.

Arıklı, “Bizim dışımızda siyasi partilerin erken seçimi istediklerini düşünmüyorum, zamanın kendi lehlerine işlediğini düşünüyorlar. Ekonomik sıkıntı içerisinde pandemide ekonomiyi idare etmeye çalışan bir hükümet var. Onların gözünde hükümet yıpranan bir hükümettir” dedi.

“YDP ERKEN SEÇİME GÖRE HAZIRLIK YAPIYOR”

“YDP ne erken secimden kaçar ne de bu hükümette tutkalla koltuğa yapışmış bir vaziyettedir” şeklinde konuşan Arıklı, ekim ayında yapılması beklenen olası bir erken seçime göre hazırlık yaptıklarını dile getirdi. 

Arıklı, “Ekim ayında yapılacak seçime göre bizde hazırlıklarımızı yapıyoruz. UBP içerisinde birtakım sıkıntılar olabilir bu onları ilgilendirir. Sayın Başkan ekimde seçim olmaz diye bir düşünce de söyledi. Sayın Başkan’ın bizimle istişare yapmadan böyle bir beyanda bulunması nezakete uygun değil. Parti meclisimizin yönetimimizin aldığı karar ekim ayında yapılması söz konusu olan seçimdir ve bu seçime göre hazırlıklarımızı yapıyoruz” diye konuştu.

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“EKİM ÖNCESİNE ALMAK MANTIKSIZ”

Arıklı, ekim öncesinde bir erken seçim yapılmasının doğru olmadığını ise şu sözlerle ifade etti:

“Yaz aylarında bir seçim yapmak doğru bir iş değil. Yürüyen işlerini yapan program dahilinde çalışan bir hükümet var erken seçim bir ihtiyaç değil. Erkene almanın çok da mantıklı bir yanı yok.”

Seçimin yaz aylarında olmasının mantıklı ve doğru bir adım olmadığını ifade eden Arıklı, şöyle devam etti:

“Haziran ayında yapılacak bir seçimde CTP’nin elinde bir formül var mı? İçinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıları giderebilecek alternatif modelleri varsa buyursun söylesinler biz de bilelim. Ne öneriyorlar? Ekonomik sıkıntıları çözmek için alternatif kaynakları varsa söylesinler sadece eleştirmekle muhalefet olmaz bir şey yapmak istiyor ya da bizim bir şey yapmamızı istiyorlarsa söylesinler. Bin beş yüz değil üç bin ödeyin demek kolay kendileri iktidara geldiklerinde bunları ödeyebilecek kaynağı bulabilecekler mi? Madem ki hükümetin tavrından memnun değiller 4’lü koalisyondan neden kaçtılar? Aralık’ta neden hükümet kurmaktan kaçındılar? Niye çekindiler bunları da açıklasınlar.”

“MUHALET GAYRİ SAMİMİ”

Muhalefetin samimiyetten uzak olduğunu söyleyen Arıklı, “Gayri samimiler. Kurulacak olan bir hükümet bu hükümetin yapamayacağı işleri yapabilecekse şeffaf bir şekilde paylaşsınlar. Muhalefet yapın, edin, bulun, ödeyin demekle yapılmıyor. Bu siyasi popülizm neyi nasıl yapmamız gerektiğini kaynaklarını açıklasınlar” dedi.

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Son Güncelleme: 24.03.2021 16:56
Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıYDPYDP Genel Başkanı Erhan Arıklı
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