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Arıklı, TC Ticaret Bakanı Muş ile görüştü

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla temaslarda bulunmak ve TC-KKTC İşbirliği Protokolü’nü imzalamak amacıyla bugün KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Mehmet Muş’u kabul etti.

03 Haziran 2021 Perşembe 15:50
Arıklı, TC Ticaret Bakanı Muş ile görüştü
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Kabulde konuşan Arıklı, bir süredir Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla heyetlerin üzerinde çalıştığı iş birliği protokolünün bugün imzalanacağını hatırlatarak, bu adımın KKTC için önemine değindi.

Arıklı, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, önümüzdeki süreçte iki devletli bir çözümü hayata geçireceksek üreten bir toplum olmak, ürettiğimizi satmak, kendi ayaklarımızın üzerinde durmak zorundayız. Bunları yaparken de Anavatan Türkiye’nin ve siz değerli Bakanımızın katkılarına, yardımlarına ihtiyaç duyacağız” dedi.

TC Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un göreve geldiği andan itibaren kendilerine her türlü desteği verdiğini kaydeden Arıklı, bu desteğin devam edeceğine inanç belirtti.

MUŞ

TC Ticaret Bakanı Mehmet Muş da KKTC’nin gönlündeki yerinin ayrı olduğunu belirterek, KKTC’de beş yıl yaşadığını ve Kıbrıs’ı yakından tanıdığını ifade etti.

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TC – KKTC heyetleri arasında yapılan çalışmaların bir noktaya geldiğini anlatan Muş, bu çerçevede ticari ilişkilerin düzenlenmesine dair uygulama anlaşmasının KKTC’nin talepleri doğrultusunda güncelleneceğini aktardı.

KKTC ürünlerinin üçüncü ülkelere taşınmasında Mersin’in yanı sıra İstanbul Ticaret Odası’nın da menşei konusunda yetkilendirileceğini belirten Muş şunları kaydetti:

“Türkiye’deki uluslararası fuarlara katılacak firmaların fuarlara katılım masraflarını da destekleyeceğiz.

KKTC’de üretilen ürünlerin pazarlanması için Türkiye’deki ticaret platformlarından yararlanmalarını sağlayacak, KKTC için ihracat eylem planı hazırlanmasına destek olacağız.

Ülkemizin tüm yurtdışı ticaret müşavirlikleri KKTC’deki işadamlarına da hizmet verecek.

Ürün güvenliği, gümrüklerde otomasyon, risk analizi ve akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele alanlarında da KKTC’ye ihtiyaç duyduğu desteği de vereceğiz.”

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Son Güncelleme: 03.06.2021 15:36
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