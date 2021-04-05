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Arıklı, KIB-TEK ile ilgili açıklamalarda bulundu

Başbakan Yardımcılığı Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Arıklı, katıldığı bir programda gündemi değerlendirdi.

05 Nisan 2021 Pazartesi 15:00
Arıklı, KIB-TEK ile ilgili açıklamalarda bulundu
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Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki (KIB-TEK) yolsuzluklarla ilgili Sayıştay raporları bulunduğunu söyledi.

Arıklı, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndaki (KIB-TEK) yolsuzluklarla ilgili açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı iddialarına yanıt vererek, “Ortada sayıştay raporları var” dedi.

“KIB-TEK’teki vurguna kol kanat germeye çalışanlar bulunduğunu” söyleyen Arıklı, Sayıştay raporlarına işaret ederek “Biz raporları polise verdik onlar da başsavcılığa iletti. Yapabileceğimiz bir şey kalmadı çünkü 2010’dan beri Sayıştay dosyaları bekliyor…” şeklinde konuştu.

KIB-TEK ile ilgili yaptığı açıklamaların Yeniden Doğuş Partisi (YDP) kurultayına yönelik çalışmalar olduğu iddialarına da yanıt veren Arıklı, “Çamur atmaya çalışıyorlar ama tutmaz. Ucu nereye dokunursa dokunsun sonuna kadar gideceğim. Meclis’e girdiğim yıllardan beridir KIB-TEK’le ilgili çalışıyorum. 2010’dan beri süregelen bir süreçtir, yeni başlamadı” ifadelerini kullandı.

ARIKLI’DAN EL-SEN’E YANIT

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) grevinde kullanılan söylemlere de yanıt veren Arıklı, “Beni ihaleyi iptal ederek KIB-TEK’i zarara uğratmakla suçluyorlar. 38 dolarlık ihaleyi iptal edip 34 dolardan acil ihtiyaç kapsamındaki akaryakıtı aldık ve kurumu kara geçirdik. Bu sivrizekalı arkadaşların matematik bilgisinin bu kadar yüksek olmasından gurur duyuyorum” dedi.

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“Dört dolar ucuza alıp kurumu zarara soktun” diyerek kendisi hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu söyleyen  Arıklı, “EL-SEN, ona destek verenler ve muhalefet parti, 2019’da yapılan ihaleyi göz önünde bulundurmuyorlar. Bir milyon 104 bin dolar zarar etmişler. 34 dolar keşif bedeli çıkan bir ihalede nasıl oldu da 38 dolara çıktınız?” diye sordu.

Bakanlığın elektriğinin kesilmesi konusunda da düşüncelerini paylaşan Erhan Arıklı, “Arıza var” denerek kesinti yapıldığının söylenmesini eleştirdi.

Arıklı, “Vatandaş burnundan soluyor. Kilowat başına 119 kuruşa elektrik ücreti gelmiş. Bu vatandaş bu faturaları nasıl ödeyecek? Bir de beni elektriğe zam yapmayarak kurumu zarara uğratmakla suçluyorlar” dedi.

“CTP KENDİ YAPTIKLARININ FATURASINI BİZE KESMEYE ÇALIŞIYOR”

Erhan Arıklı şu ifadeleri kullandı:

 “Bugün eylem yapanların elinde gördüm pankartları. AKSA’nın sözleşmesini uzatan kimdir? Kim 3.70 Cent’e çıkardı. Söyleyeyim, CTP zamanında çıkarıldı. Şimdi de kendi yaptıklarının faturasını bize kesmeye çalışıyorlar, bu nasıl pişkinliktir?”

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Son Güncelleme: 05.04.2021 15:36
Anahtar Kelimeler:
KIBTEKErhan Arıklı
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