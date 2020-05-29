Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, bugün katıldığı bir televizyon programında, Türkiye’den gelecek yardımı değerlendirirken, “bu paranın kimsenin tahmin etmediği büyüklükte bir para olduğunu” söyledi. Arıklı, "Bu kadar parayı beklemiyorduk. Sürpriz oldu" dedi.

YDP’den yapılan açıklamaya göre Arıklı, Türkiye’nin yıllar sonra ilk defa cari bütçeye katkı yaptığını, “imzalanan protokolün maddelerinin son derece yumuşak ve iş ola yazılmış maddeler olduğunu” kaydetti.

Arıklı şunları belirtti:



“Türkiye belli ki, Cumhurbaşkanı seçimleri öncesi birilerine ‘Türkiye bizi terk etti, kendi kaderimizle bizi baş başa bıraktılar. Tek çaremiz Rumlarla birleşmek ve AB’ye girmek’ deme fırsatı vermemek için, beklenenin üzerinde bir parayı son derece sıradan bir protokol tahtında bize göndermiştir. Herkes Türkiye’ye minnet duymalıdır”.Hükümetin parayı seçim yatırımı olarak kullanmaması gerektiğini söyleyen Arıklı, ekonomik sıkıntılara işaret ederek, hükümeti eylem planını açıklamaya davet etti.