Arıklı: Bu işlemi Zaroğlu ile ilişkilendirmek en hafif deyimle terbiyesizliktir.

Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Arıklı, YDP Parti Meclisi üyesi İsmail Eker'in, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı 'Bertan Zaroğlu'nun partideki odasının çilingir vasıtası ile açılıp kilidinin değiştirildiği' iddialarını yanıtladı.

Erhan Arıklı, ortaya atılan iddialarla ilgili paylaşımla ilgili açıklama yaptı

Paylaşım şu şekilde:

"Bugün bazı yayın organlarında Sayın Genel Sekreterin odasının çilingir çağrılarak açtırılmak istendiğinde dair asılsız bir yalan haber çıkmıştır. Sayın Zaroğlu yurt dışındadır. Onun olmadığı bir durumda odasının çilingir vasıtası ile açtırılması asla söz konusu değildir. Yapılan sadece Genel Merkezin ve benim odamın anahtarlarının değiştirilmesidir.

Bu sebeple rutin yapılan bir işlemi Bertan Zaroğlu ile ilişkilendirmek en hafif deyimle terbiyesizliktir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."