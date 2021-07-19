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Arıklı: ”20 Temmuz özgürlüğün adıdır”

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı  Türk askerinin 47 yıl önce adaya çıkarma yapmasıyla Kıbrıslı Türklerin özgürlüğe kavuştuğunu belirtti.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 11:00
Arıklı: ”20 Temmuz özgürlüğün adıdır”

Arıklı yayımladığı  Barış ve Özgürlük Bayramı mesajında,, "Bizler bugün barış ve huzur içerisinde yaşıyorsak, 20 Temmuz'da yapılan Barış Harekatı sayesindedir. Anavatan Türkiye olmasaydı, şimdi adada bir Türk yaşamını sürdürüyor olamazdı" ifadelerini kullandı.

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EOKA'cıların adayı Yunanistan'a bağlama girişimlerinin engellendiğini, Yunan darbesi sonucunda adanın kan gölüne döndüğünü belirten Arıklı, "Bugünlerde Yunan darbesini EOKA katliamlarını görmeyenler de var. O dönem Türkiye olmasaydı, katliamlar devam edecekti" ifadesine yer verdi.

Arıklı “Kıbrıs Türkleri 47 yıldır Rumların keyfini ve  barış yönünde adım atmasını beklemiştir. Ama artık bu dönem bitmiştir. Kıbrıs Türk tarafı olarak kendi yazdığımız senaryoyu hayata geçireceğiz. Yeni senaryonun uzun adı egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözümdür. Bu 20 Temmuz’u ilk kez federasyon gölgesinin dışında kutluyoruz. Mutluyuz huzurluyuz.” ifadelerini kullandı
 

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Son Güncelleme: 19.07.2021 11:08
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