banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119140
ALTIN
305.319
DOLAR
5.9765
STERLİN
7.8909
EURO
6.6232
Tufan Erhürman'ın Ayak Sesi
Tufan Erhürman'ın Ayak Sesi
İşte Yetkisizliğin Belgeleri, İşte Polis Soruşturması !
İşte Yetkisizliğin Belgeleri, İşte Polis...
DP’nin oyları nereye gidecek!
DP’nin oyları nereye gidecek!
Açıklama var ceza yok!
Açıklama var ceza yok!
Flaş Haber
Kalbine yenildi
Kapat

Arazi beyan süresi 14 Şubat’a kadar son kez uzatıldı

Lefkoşa, 31 Ocak 20 (.): Ekilen, dikilen veya nadasa bırakılan arazilerin Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan süresi, son kez, 14 Şubat’a kadar uzatıldı.

Arazi beyan süresi 14 Şubat’a kadar son kez uzatıldı

Lefkoşa, 31 Ocak 20 (.): Ekilen, dikilen veya nadasa bırakılan arazilerin Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan süresi, son kez, 14 Şubat’a kadar uzatıldı.

31 Ocak 2020 Cuma 16:52
Arazi beyan süresi 14 Şubat’a kadar son kez uzatıldı

PATATES EKİLEN ARAZİLERİN 17 ŞUBAT’A KADAR GENEL TARIM SİGORTASI FONU’NA BİLDİRİLMESİ GEREKİYOR

Ekilen, dikilen veya nadasa bırakılan arazilerin Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan süresi, son kez, 14 Şubat’a kadar uzatıldı.
Fon Müdürü İpek Kızılduman, 2019-2020 yılında ekilen ve/veya dikilen ve nadasa bırakılan araziler için beyan süresini 14 Şubat’a kadar son kez uzattıklarını duyurdu. 
Kızılduman, ilk kez beyan edilecek parseller evraklı teslim edilmediği takdirde beyan başvurusunun kabul edilmeyeceği uyarısı yaptı.

banner317
PATATES BEYANLARI 17 ŞUBAT’A KADAR 
Açıklamasında, patates beyanlarıyla ilgili de duyuru yapan Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Bitkisel Üretim Zorunlu Sigorta Tüzüğü gereğince Ocak ayı içinde ilkbahar ürünü patates ekimi yapılan arazilerin 17 Şubat’a kadar fona beyan edilmesi gerektiğini kaydetti.
Bu amaçla gereken başvuru formlarının fondan veya Tarım Dairelerinden temin edilebileceğini bildiren Kızılduman, formların teslim alma fişi karşılığında alınacağını duyurdu.
 

Son Güncelleme: 31.01.2020 20:57
Anahtar Kelimeler:
Genel Tarım Sigortası FonuArazi Beyan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Odun fiyatlarında indirime gidildi
Odun fiyatlarında indirime gidildi
Kişmir: “Basın kuruluşlarını ve gazetecileri hedef alan seviyesiz yayınlara halk da ses vermeli”
Kişmir: “Basın kuruluşlarını ve gazetecileri hedef alan seviyesiz yayınlara halk da ses vermeli”
Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Koordinasyon Kurulu toplandı
Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Koordinasyon Kurulu toplandı
Erdoğan KKTC’ye 170 milyon TL destek içeren kararnameyi imzaladı
Erdoğan KKTC’ye 170 milyon TL destek içeren kararnameyi imzaladı
Kktc Tüketiciler Derneği Salgın Hastalık Gerekçesiyle, Hükümetin, Güney’e Geçişleri “geçici Bir Süre” Durdurmasını İstedi
Kktc Tüketiciler Derneği Salgın Hastalık Gerekçesiyle, Hükümetin, Güney’e Geçişleri “geçici Bir Süre” Durdurmasını İstedi
Koronavirüsle ilgili halkı bilgilendirici afişler hazırlandı
Koronavirüsle ilgili halkı bilgilendirici afişler hazırlandı
Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi, Fotoğrafçı Buket Özatay’ın Telif Haklarının İhlal Edildiğine Hükmetti
Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi, Fotoğrafçı Buket Özatay’ın Telif Haklarının İhlal Edildiğine Hükmetti
Avrupa Parlamentosu’nda Sandalye Dağılımı Brexıt’le Değişti
Avrupa Parlamentosu’nda Sandalye Dağılımı Brexıt’le Değişti
Şehit Hüseyin Ruso Stadyumu’nun Ek Binaları Törenle Açıldı
Şehit Hüseyin Ruso Stadyumu’nun Ek Binaları Törenle Açıldı
Cumhurbaşkanı Akıncı, mal varlığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Akıncı, mal varlığını açıkladı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim