Araç park alanı bir işletme tarafından işgal edildi! Vatandaş öfkeli

(02.11.2021 MHA……) Yıllardır Gazimağusa Suriçi’nde bulunan ve ‘İstanbul taksi durağı’ olarak faaliyet gösteren, 5 araçlık taksi için park alanı olan yerde taksilerin ayrılması ile araç park yerine dönüştürülen Kaleiçi’ndeki araç park alanı bugünlerde bir işletmenin işgaline uğrayan ve işletmenin park alanını masa, sandalye ve çiçeklerle araçların park etmesine engel oluyor.

Bölgedeki esnafların ve bölgeye giden vatandaşların bu manzara karşısında tepkilerini dile getirirken: ’’Alışveriş yapmak için Gazimağusa Suriçi’ne geliyoruz ancak aracımızı park edecek yerin bir işletme tarafında masa, sandalye ve büyük saksı çiçekler ile çevrilmesinden dolayı araçlarımızı park edemiyoruz. Bu duruma bir an önce birilerinin müdahale edip araçlarımızı rahatça park edebileceğimiz alanın tekrardan araç park yerine dönüştürülmesini masa, sandalye ve saksıların bir an önce kaldırılmasını istiyoruz.’’ İfadelerini kullandılar.

Bölgede bulunan esnafın ve vatandaşların tepkisini çekmeye devam eden park yeri ihlalinin yetkililer tarafından tekrardan eski haline dönüştürülmesini istediler. (MHA)