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Antalya’da açılacak yeni kütüphanede KKTC köşesi de olacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Antalya’nın Kepez ilçesindeki Dokumapark bünyesinde açılacak bir müzede KKTC köşesi de olacağını açıkladı.

16 Mayıs 2021 Pazar 12:45
Antalya’da açılacak yeni kütüphanede KKTC köşesi de olacak
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu yaptığı açıklamada, çok değerli bir geçmişi bulunan eski bir pamuk dokuma fabrikası olan Dokumapark bünyesinde, Kepez ilçesi Belediye Başkanı Avukat Hakan Tütüncü’nün girişimleriyle, 19 Mayıs’ta açılacak olan Cemil Meriç Kütüphanesi’nde  KKTC Köşesi olacağını da açıkladı.

DOKUMAPARK’IN ÖYKÜSÜ

Bakan Amcaoğlu, Antalya iplik ve pamuklu dokuma fabrikası olarak 1950’li yıllarda, dönemin Türkiye Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Başbakanı Adnan Menderes tarafından temeli atılan fabrikanın, dokunaklı bir öyküsü olduğunu belirtti.

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Amcaoğlu, “Bizlere verilen bilgiye göre, bu dokuma fabrikası, 7 gün 24 saat ve 43 yıl kesintisiz üretim yaptı. Binlerce ailenin geçim kapısı oldu. Zarar ettiği gerekçesiyle Antalya İplik ve Pamuklu Dokuma Fabrikası’nın faaliyetlerine 13 Ocak 2003’te son verildi. 2009 yılında Kepez Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Sayın Tütüncü adını Dokumapark olarak değiştirdi. 2015’ten beri müzeler kenti haline dönüşen bu tesiste, Cemil Meriç Müze Kütüphanesi de 19 Mayıs günü hizmete girecek” dedi. 

Cemil Meriç Kütüphanesi’nde, Kıbrıs Türk mücadele lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın büstlerinin de bulunacağını açıklayan Amcaoğlu, büstlerin heykeltıraş Tahsin Albulut tarafından yapılmakta olduğunu, Denktaş’ın büstünün hazır olduğu, Dr. Küçük’e ait büstün ise birkaç güne hazır olacağını ve Antalya’ya gönderileceğini ifade etti.

Bakan Amcaoğlu, Kepez ilçesi Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Antalya Şubesi Başkanı Vural Önal, KKTC Antalya Başkonsolosu Mustafa Kemal Beyazbayram, 
KKTC Antalya Kültür Ataşesi Mehmet Kortay, Kültür Dairesi Müdür’ü Kerim Akpolat ve katkı koyanlara teşekkür etti.


 

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Son Güncelleme: 16.05.2021 13:16
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