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Amcaoğlu ve Akpınar’dan yüz yüze eğitime geçiş süreci hakkında açıklamalar

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, GAÜ Instagram hesabından gerçekleştirilen canlı yayında, Üniversitelerde yüz yüze eğitime geçiş süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

20 Ocak 2021 Çarşamba 16:34
Amcaoğlu ve Akpınar’dan yüz yüze eğitime geçiş süreci hakkında açıklamalar
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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu yaptığı açıklamada, Yükseköğretimin KKTC için büyük öneme sahip olduğunu belirterek, eğitimin kalitesinin yüz yüze eğitim ile alakalıysa; bakanlık olarak üzerlerine düşeni yapmaya çalıştıklarını ifade etti. 21 üniversitenin Rektörleri ve Başbakan’ın katılımıyla yapmış oldukları toplantıda; son durumu, talep, düşünce ve yapılması gereken adımları değerlendirdiklerini belirten Amcaoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı olarak 82.000 aktif öğrencinin 40.000’e yakının yurtdışında online eğitim aldığını ve hangi fakülte ve bölümlerde yüz yüze eğitime ihtiyaç olunabileceğini masaya yatırdıklarını söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu açıklamasının devamında ise şunları söyledi;

Amcaoğlu: “Nisan’dan itibaren tam olarak yüz yüze eğitime kavuşturmayı planlıyoruz”

“Tabii ki uygulamalı fakültelerde, iki yıllık ön lisans programlarında ve hazırlık sınıflarında okuyan ve mücbir sebeplerle adaya gelemeyen öğrencilerin, kaliteli yüz yüze eğitim için adaya gelip 1 Şubat itibari ile eğitimlerine başlayabilmeleri için adımlar atılmaya başlanmıştır. Bu süreçte, Karantina ücretleri tarafımızca karşılanacaktır. Bizim yaptığımız planlamaya göre ve YÖDAK’ın yarın yapacağı toplantıdan sonra, adaya yüz yüze eğitimi tekrardan kavuşturma koşullarının ne olacağı netleşecektir. Nisan’dan itibaren tam olarak yüz yüze eğitime kavuşturmayı planlıyoruz. Konuşulan konular arasında TC öğrencilerinin ilk doz aşılarını yaptırdıktan sonra, ikinci doz aşılarının KKTC tarafından yapılması da var. Tabii ki Sağlık Bakanlığı’nın, Sayın Başbakan’ın ve TC yetkililerinin de destekleri bizim için önemlidir. Tek amacımız önce sağlık diyerek; daha sonra eğitim kalitesinin yükseğe çekilmesidir. Tüm öğrencilerimiz bizimde evladımızdır; KKTC’nin evladıdır. Bu bakış açısıyla tüm öğrencilerimize ülkemize gelin ve yüz yüze eğitim için okullarımız ile buluşun diyoruz.

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Amcaoğlu: “Kaybedilen eğitim süreleri, eğitim sezonunun sonuna eklenecektir”

Aşılama işlemini tamamlayan çocukların bir antikor testi ve bir PCR ile adaya gelebilme durumları da son Bakanlar Kurulunda konuşulan konular arasındaydı. Tabi ki bilim uzmanlarının da bu konudaki düşünceleri alındıktan sonra süreç netleşecektir. Bu dönem sonunda bu süreç Şubat’a yetişmezse, Nisan’da öğrencilerimizle ile buluşacağız. Kaybedilen eğitim süreleri, eğitim sezonunun sonuna eklenecektir. Yapılan bütün çalışmalarımızı; kayıpların giderilmesi ve eğitim ile birlikte sağlıkta ki kalitenin yukarıya çekilebilmesi için yapıyoruz.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ise yaptığı açıklamada, Milli eğitim ve Kültür Bakanı Sayın Amcaoğlu ile değerli istişare gerçekleştirdiklerini belirterek, Önümüzdeki günlerde yapılacak olan YÖK, YÖDAK ve Bakanlar Kurulu toplantılarının ardından çıkacak onay sonrasında, adada yüz yüze eğitimin önümüzde ki dönem başlayabileceğini ifade etti.

Akpınar açıklamasının devamında ise;

Akpınar: “Alınan karalar sonrasında önümüzdeki dönem öğrencilerimizle buluşma imkânımız olacak”

“Yükseköğretim bünyesinde çok önemli kararlar alma aşamasındayız aslında. Alınan karalar sonrasında önümüzdeki dönem öğrencilerimizle buluşma imkanımız olacak. Yüz yüze eğitimin başlayacak olması uygulamalı derslerin düzene gireceğini ve okulunu özleyen öğrencilerimizle buluşacağız. Alınacak olan kararlar ile; muhaceret ve benzeri bir takım uygulamalarda, öğrenci dostu ada projesinin kapsamında önemli açılımlar olacağını aktarmak isterim. Bu konuyu değerli Bakanlar Kurulu, ilerleyen günlerde açıklayacaktırlar.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Olgun AmcaoğluSerhat Akpınar
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