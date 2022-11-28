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Amcaoğlu, İstanbul’da düzenlenen İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin 38’inci toplantısına katıldı

28 Kasım 2022 Pazartesi 23:32
Amcaoğlu, İstanbul’da düzenlenen İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin 38’inci toplantısına katıldı

“İslam ülkeleriyle işbirliği yapmak istiyoruz”

Lefkoşa, 28 Kasım 22 (TAK): Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Türkü’nün İslam ülkeleriyle işbirliği yapmak istediğini vurguladı.

Bakan Olgun Amcaoğlu İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 38. toplantısına katıldı.

Toplantı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşması ile başladı.

Bakan Amcaoğlu da toplantıda bir konuşma yaptı.

Bakan Amcaoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, bu önemli toplantıda KKTC ile ilgili yaptığı çağrıyla ilgili olarak teşekkürlerini sundu.

-Erdoğan’dan İslam ülkelerine KKTC’ye destek çağrısı

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC’nin bakan seviyesinde temsil edildiği toplantıda yaptığı konuşmada, İslam ülkelerinin temsilcilerine, “İslam ümmetinin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin maruz bırakıldığı hak ihlallerini de biliyorsunuz. Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci ülke olan KKTC'ye sizlerin de gereken desteği vereceğinize inanıyorum” dedi.

-Amcaoğlu: Bu önemli toplantıda bulunmaktan onur duyduk

Bakan Amcaoğlu, İSEDAK üyelerine hitaben gerçekleştirdiği konuşmasında, bu önemli toplantıda bulunmaktan kendisi ve ekibi adına duydukları mutluluk ve onuru dile getirirken, "KKTC’nin 1974’ten bu yana çok ciddi ekonomik ve sosyal bir savaş verdiğini" söyledi.

Bakan Amcaoğlu, Avrupa Birliği’nin enerji ile ilgili konularda, Güney ve Kuzey Kıbrıs’a adil davranmadığını, örneğin sadece elektrikte enterkonnekte olunması amacıyla Güney’e 700 milyon Euro’luk hibe verdiğini hatırlattı.

-“İşbirliği yapmak istiyoruz”

Bakan Amcaoğlu, Avrupa Birliği’nin Kuzey Kıbrıs halkının ucuz ve temiz enerji alabilmesi için hiçbir yardım yapmadığını ortaya koydu.

Kıbrıs Türkü’nün İslam ülkeleriyle işbirliği yapmak istediğini, bu ülkelere özellikle helal gıda bağlamında ürünler satabileceğini kaydeden Bakan Amcaoğlu, her zaman Kıbrıs Türkü’nün yanında olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

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