Amcaoğlu, İstanbul’da düzenlenen İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin 38’inci toplantısına katıldı

“İslam ülkeleriyle işbirliği yapmak istiyoruz”

Lefkoşa, 28 Kasım 22 (TAK): Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Türkü’nün İslam ülkeleriyle işbirliği yapmak istediğini vurguladı.

Bakan Olgun Amcaoğlu İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 38. toplantısına katıldı.

Toplantı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşması ile başladı.

Bakan Amcaoğlu da toplantıda bir konuşma yaptı.

Bakan Amcaoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, bu önemli toplantıda KKTC ile ilgili yaptığı çağrıyla ilgili olarak teşekkürlerini sundu.

-Erdoğan’dan İslam ülkelerine KKTC’ye destek çağrısı