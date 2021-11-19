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Amcaoğlu, Hüseyin Şenol için başsağlığı mesajı yayımladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, öğretmen ve yönetici Hüseyin Şenol için başsağlığı mesajı yayımladı.

19 Kasım 2021 Cuma 11:00
Amcaoğlu, Hüseyin Şenol için başsağlığı mesajı yayımladı

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu mesajında, “Kıbrıs Türk halkının eğitimine büyük emeği geçmiş, eğitimin her kademesinde önemli görevler üstlenmiş, öğretmen, yönetici ve değerli insan Hüseyin Şenol’un aramızdan ayrılışını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Atatürk Öğretmen Akademisi’nde yüzlerce öğretmenimizin yetişmesinde emeği bulunan,  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürlüğü görevinden emekli eğitim duayenimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.

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Son Güncelleme: 19.11.2021 11:20
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