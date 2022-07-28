banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 38°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Trafik kazası: Kamyon devrildi
Trafik kazası
Kıb-Tek raporu kamuoyuna da açıklansın!
Kıb-Tek raporu kamuoyuna da açıklansın!
Meriç ve Serhatköy’de yangın
Meriç ve Serhatköy’de yangın
Gazimağusa’da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
Gazimağusa’da hırsızlık
Minareliköy’de kavga…1 kişi yaralandı
Minareliköy’de kavga
banner404

Amcaoğlu: “Akaryakıt fiyatlarına artış yapılmasına yönelik kararnameyi Maliye Bakanlığı’na gönderdik”

28 Temmuz 2022 Perşembe 17:53
Amcaoğlu: “Akaryakıt fiyatlarına artış yapılmasına yönelik kararnameyi Maliye Bakanlığı’na gönderdik”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, akaryakıt fiyatlarına artış yapılmasına yönelik kararnameyi hazırlayarak Maliye Bakanlığı’na gönderdiklerini açıkladı.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt fiyatlarına artış yapılmasını öngören kararnameyi Maliye Bakanlığı’na gönderdiklerini ve Maliye Bakanlığı’nın da önerge hazırlayarak Bakanlar Kurulu’na sevk edeceğini belirtti. Amcaoğlu, Başbakanın da uygun bulması halinde fiyat ayarlamasının yapılacağını anlattı.

Hazırlanan kararnamede akaryakıt fiyatlarında 1 TL civarında artışın olduğunu aktaran Amcaoğlu, “Bugün 1 TL civarında zam yapılmazsa, Pazartesi 2 TL yapmak zorunda kalacağız. Bunu engellemeye çalışıyoruz” dedi ve bir taraftan Brent petrol fiyatlarında yüzde 8 civarında bir artış yaşanırken diğer taraftan Dolar’ın da arttığına dikkati çekti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ercan Havalimanı yeni terminalinde ticari alan kiralamaları başladı
Ercan Havalimanı yeni terminalinde ticari alan kiralamaları başladı
Trafik kazası: Kamyon devrildi
Trafik kazası: Kamyon devrildi
LAÜ’de “Öğretmenlikte Etkili Liderlik” konulu etkinlik düzenlendi
LAÜ’de “Öğretmenlikte Etkili Liderlik” konulu etkinlik düzenlendi
İncirli köyü ovasında muhtelif eşya sirkat ettiler
İncirli köyü ovasında muhtelif eşya sirkat ettiler
KKTC’ye yönelik Türkiye Eximbank Kredileri tanıtım toplantısı yapıldı
KKTC’ye yönelik Türkiye Eximbank Kredileri tanıtım toplantısı yapıldı
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Saygılı “iletişim fakültesi öğrencilerimiz üniversitemizde bulunan GAÜ medya ile pratik yapma fırsatı buluyor”
GAÜ Akademisyeni Doç. Dr. Saygılı “iletişim fakültesi öğrencilerimiz üniversitemizde bulunan GAÜ medya ile pratik yapma fırsatı buluyor”
Adana kebabının içinde uyuşturucu hap ile yakalandılar
Adana kebabının içinde uyuşturucu hap ile yakalandılar
GAÜ The American College Öğrencisi Taygun Atletizm Şampiyonası’nda birincilik aldı!
GAÜ The American College Öğrencisi Taygun Atletizm Şampiyonası’nda birincilik aldı!
GAÜ İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Cenkler’den ‘28 Temmuz Dünya Hepatit Günü’ farkındalık açıklaması
GAÜ İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Cenkler’den ‘28 Temmuz Dünya Hepatit Günü’ farkındalık açıklaması
Kıb-Tek raporu kamuoyuna da açıklansın!
Kıb-Tek raporu kamuoyuna da açıklansın!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim