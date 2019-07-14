Amatör Denizcilik Eğitimi ve sınavı yapıldı

SINAVDA BAŞARILI OLANLARA AMATÖR DENİZCİLİK BELGESİ VERİLECEK

AMATÖR DENİZCİLİK BELGESİ SAHİPLERİ, KKTC VE TÜRKİYE’DE AZAMİ 24 METRE UZUNLUĞUNDA TEKNELERİ KULLANMA YETKİSİNE SAHİP OLACAK

Ülkede 25 kişiden 1 kişinin amatör denizci olması hedefiyle başlatılan Amatör Denizcilik Eğitimi, dün, Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs teknik destekleri ile düzenlenen eğitime 248 kişi katıldı.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Eğitmeni Esat Güzel tarafından verilen eğitim, saat 14.00’te Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı ve TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert'in açılış konuşmaları ile başladı.

Etkinliğe Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel ve turizm eski bakanlarından Fikri Ataoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Kurmay Başkanı Recep Akpınar katıldı.

Eğitimin ardından yapılan sınavda başarılı olanlara Amatör Denizcilik Belgesi verilecek. Amatör Denizcilik Belgesi sahipleri, KKTC ve Türkiye’de azami 24 metre uzunluğunda tekneleri kullanma yetkisine sahip olacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, bir ada ülkesi olarak denizciliğin daha çok yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi için bu ve benzer programların devam ettirileceğini, Türkiye'de uygulanan özel tekne park etme yerlerinin artırılması programının KKTC’ye de uyarlanacağını ve amatör denizcilerin teknelerini bağlayabilecekleri altyapı imkanlarının artırılacağını belirtti.

Bağzıbağlı, “Ülkemizde denizciliğin daha çok sevilmesi, denizcilik sporlarının, aktivitelerin, ekonomik değerlerin daha fazla artması yönünde bir adım attık. 2023 yılına kadar 15 bin amatör denizci hedefi koyduk” diyerek, Amatör Denizcilik Eğitim ve Sınavı’nın her ayın son Cumartesi günü yapılması konusunda TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yetkilileriyle görüş birliği olduğunu söyledi. Müsteşar Bağzıbağlı, bir sonraki eğitim ve sınav konusunda önümüzdeki günlerde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından duyuru yapılacağını ifade etti.