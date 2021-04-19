banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sadece çok yazık diyecek gücüm var!
Sadece çok yazık diyecek gücüm...
Laiklik dinsizlik değildir?
Laiklik dinsizlik değildir?
Bu kadarını hak etmedik!
Bu kadarını hak etmedik!
Sağlık Bakanı pandemi ile ilgili açıklamalara müdahale etmeli!
Sağlık Bakanı pandemi ile ilgili...
banner376

Altun: “‘Eşit egemenlik ve eşit uluslararası statü adı altında alınacak karar veya beyanata destek vereceğiz”

DAÜ-Per Sen Başkanı Erdal Altun, ‘eşit egemenlik’ ve ‘eşit uluslararası statü’  adı altında alınacak karar veya her türlü beyanata sendikalarının destek verdiğini kaydetti.

19 Nisan 2021 Pazartesi 12:45
Altun: “‘Eşit egemenlik ve eşit uluslararası statü adı altında alınacak karar veya beyanata destek vereceğiz”
banner337

Altun yaptığı yazılı açıklamada, 18 Mart ve 12 Nisan tarihlerinde, Cumhurbaşkanı  Ersin Tatar  başkanlığında gerçekleştirilen rektörler toplantılarında sağlanan mutabakat çerçevesinde, KKTC’de faaliyet gösteren üniversite rektörleri ve rektör temsilcilerinin bildiriye imza atarak  Cumhurbaşkanı’nın yürüteceği görüşme sürecine destek beyan ettiklerini anımsattı.

Akademisyenlerin, Kıbrıs sorunu gibi sorunların çözümünde belirtecekleri fikirlerin ve çözüm önerilerinin büyük önem arz ettiğini düşündüğünü dile getiren Altun, ayrıca, yapılan toplantılarda üniversitelerin en üst temsilcisi olan rektörlerin görüşlerini bildirmelerinin siyasi müdahale olarak algılanmaması gerektiğini belirtti.

Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bu iddiada bulunanların gerçekte bazı siyasi partilerin görüşlerini belirttikleri ortadadır. Üniversitelerin üst kurulları olan senato veya üniversite yönetim kurulları yalnızca akademik personelden oluşmaktadır. Üniversiteler sadece akademisyenlerden oluşan kurumlar değildirler. Akademik, yönetsel ve işçiler ile bir bütündür ve tüm çalışanların görüşlerinin alınması büyük önem arz etmektedir.

Söz konusu destek beyanında herhangi bir siyasi duruş olmamakla birlikte, yukarıda da belirttiğimiz gibi gerçekleştirilen toplantıda akademisyenlerin fikir ve çözüm beyan etmeleri neticesinde bazı sendikalar tarafından bu olayın kaos ve siyasete çekilmesi kuruma zarar vermekten başka bir sonuç ortaya çıkarmayacaktır.”

banner341
Ayrıca üniversitede görev yapan bazı akademisyenlerin basında veya sosyal medyada siyasi görüşlerini belirtirken kurumun adıyla yayın yapmalarının kabul edilebilir olmadığını vurgulayarak,  “Kurumda çalışan tüm kişilerin siyasi görüşlerini yansıtmamaktadır. Bu kişilerin eleştiri yapmadan önce kendi yaptıklarını gözden geçirmeleri gerekmektedir” dedi.

Devlet üniversitesi olan Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin çalışanlar tarafından seçilmiş rektörünün ‘eşit egemenlik’ konusunda vereceği destekte herhangi bir sakınca olmadığını düşündüklerini vurgulayan Altun, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bununla birlikte üniversitemiz çalışanlarının her türlü görüşünü belirtebileceği demokratik ve özgür bir ortam şu an üniversitemizde mevcuttur.

Dolayısıyla ‘eşit egemenlik’ ve ‘eşit uluslararası statü’  adı altında alınacak karar veya her türlü beyanata Sendikamız destek vermektedir.”

banner360
Son Güncelleme: 19.04.2021 13:21
Anahtar Kelimeler:
DAÜPer SenErdal Altun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeltekin: “Gerçekleri yansıtmıyor”
Yeltekin: “Gerçekleri yansıtmıyor”
BKP, Barolar Birliği eylemine destek verdi
BKP, Barolar Birliği eylemine destek verdi
Ertuğruloğlu'ndan Akıncı'ya sert mesajlar!
Ertuğruloğlu'ndan Akıncı'ya sert mesajlar!
5. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Konferansı başlıyor
5. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Konferansı başlıyor
Amcaoğlu'ndan açıklama
Amcaoğlu'ndan açıklama
TMT Mücahitler Derneği Emekli Orgeneral Necdet Üruğ’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı
TMT Mücahitler Derneği Emekli Orgeneral Necdet Üruğ’un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı
UKÜ’de özel yetenekli çocukların ebeveynlerine yönelik farkındalık semineri düzenlendi
UKÜ’de özel yetenekli çocukların ebeveynlerine yönelik farkındalık semineri düzenlendi
Toz taşınımına dikkat!
Toz taşınımına dikkat!
Tabipler Odası: “Hukukun üstünlüğünü ve yargının bağımsızlığını destekliyoruz”
Tabipler Odası: “Hukukun üstünlüğünü ve yargının bağımsızlığını destekliyoruz”
Erek Çağatay pozitif, Kudret Özersay temaslı!
Erek Çağatay pozitif, Kudret Özersay temaslı!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim