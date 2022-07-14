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Altuğra: “Pandemi yönetiminde sıkıntı yok…”

14 Temmuz 2022 Perşembe 18:15
Altuğra: “Pandemi yönetiminde sıkıntı yok…”

 “Süreç, Sağlık Bakanlığı ve hekimler tarafından şekillendiriliyor, takip ediliyor”

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, “Pandemi  yönetiminde sıkıntı yok” dedi.

Doktorlarla pandemi yönetimi konusunda toplantı yapan Sağlık Bakanı Altuğra, dünyada olduğu gibi ülkede de Covid-19 vakalarında artış yaşandığını, ancak hastane, yoğun bakım yatışı ve ölümlerde endişe verici bir artış olmadığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Altuğra sürecin Sağlık Bakanlığı ve hekimler tarafından şekillendirildiğini, takip edildiğini belirterek,  “Pandemi  yönetiminde herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

Bakan Altuğra, Covid-19 hastalarının ihtiyaç duymaları halinde 1102 veya 0533 8428358 numaralı telefonlardan doktorlara ulaşabildiklerini hatırlattı.

- Dr. Akansoy

Göğüs Hastalıkları Klinik Şefi Dr. Mustafa Akansoy, gerek Covid-19, gerekse diğer sağlık şikayetleriyle hastaneye başvuran hastaların ilgili branşlardan poliklinik, gerektiğinde izole odalarda yatış hizmeti alabildiğini söyledi.

Bu sistemin dünyada da uygulandığını ifade eden Akansoy, “Servislerinde Covid-19 hastalarının artması olasılığına karşı gerekli önlemler alındı, izole odalar ayrıldı" dedi.

Mustafa Akansoy, pandeminin gidişatında farklık yaşanması durumunda sürecin Sağlık Bakanlığı ve hekimlerle birlikte yeniden şekillendirileceğini de belirtti.

- Dr. Özcem

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Selin Bardak Özcem, Covid-19 pozitif olan şikayetlerini 1102 numaralı telefona ileten hastaların gerek görüldüğünde enfeksiyon polikliniğinde muayene edildiğini, hastaneye yatış gerekmesi halinde de ilgili servislerin izole odalarında tedavi edildiğini kaydetti.

Özcem, acile başvuran hastaların gerek görülmesi halinde  servislere yatırıldığını, taburcu edilenlere de gerekli önerilerin verildiğini belirtti.

-Dr. Oygar

Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Pembe  Derin Oygar, hastaneye Covid-19 şikayetiyle gelen çocuklara enfeksiyon polikliniğinde hizmet verildiğini, yatışı gereken çocukların çocuk servisinde izole odalarda tedavi edildiğini ifade etti.

Oygar, başka şikayetlerle hastaneye başvurup, Covid-19 testi pozitif çıkan hastaların da ilgili branş polikliniklerde hizmet aldıklarını kaydetti.

Pandemi yönetiminin değerlendirildiği toplantıya Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, Yataklı Tedaviler Kurumu Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Adil Özyılkan da katıldı.

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Son Güncelleme: 14.07.2022 20:12
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