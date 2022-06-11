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Altuğra: “güzelyurt Sağlık Merkezi'nde Eksiklikler Hızla Giderilecek“

Altuğra: "güzelyurt Sağlık Merkezi'nde Eksiklikler Hızla Giderilecek"

11 Haziran 2022 Cumartesi 17:45
Altuğra: “güzelyurt Sağlık Merkezi'nde Eksiklikler Hızla Giderilecek“

 Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Güzelyurt Sağlık Merkezi'ni ziyaret etti. 

Bakan Altuğra, göreve gelmesinin hemen ardından ilk ziyaretini Güzelyurt Sağlık Merkezi'ne yaptığını, incelemeleri sırasında gördüğü bir takım eksikliklerin hızla giderilmeye başlandığını kaydetti. 

Bakan Altuğra, merkezde bazı duvarların boylarının döküldüğünü, hızla boya işlemlerinin tamamlandığını belirtti. 

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Bakan Altuğra, hemşire eksikliğinin de  giderildiğini açıkladı. 

Bakan Altuğra, merkezle ilgili incelemelerinin ardından sağlık personeli ile birlikte ön bahçenin yeşillendirilemesi için fidan dikiminde bulundu. 

Bakan Altuğra, Güzelyurt Hastanesi'nin tamamlanması hedefinde olduklarını ancak bu süreçte halkımıza gerek alt yapı, gerekse sağlık personeli eksikliği konusunda gereken neyse yapılacağını açıkladı. 

Ziyareti çerçevesinde acile başvuran hastalar ile görüşen Bakan Altuğra, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Son Güncelleme: 11.06.2022 20:05
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