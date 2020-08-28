Alkolün etkisinde yolun içerisinde yürüyen yayaya araç çarptı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün, saat 13.40 sıralarında, Lefkoşa – Gazimağusa Anayolu üzerinde, M.A.A (E-25), yönetimindeki SH 550 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Gazimağusa girişine yaklaştığı sırada o esnada, gidişine göre yolun sağından soluna doğru yaya olarak geçemeye çalışan M.D (E-43)’e araç çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan yaya M.D kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Araç sürücüsü M.A.A tutuklanmış olup polisin soruşturması devam etmektedir. (MHA)