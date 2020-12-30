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Ali Pilli resti çekti kazandı!

Bakanlar Kurulu'nda dün tansiyon yükseldi. Başbakan Saner ile Sağlık Bakanı Pilli arasında gerginlik yaşandı. Pilli, halk sağlığı için istifayı bile göze aldı.

30 Aralık 2020 Çarşamba 11:02
Ali Pilli resti çekti kazandı!
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Yılbaşında casinolar dışında kapanmayı uygun gören Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin kararları sermaye ve iş çevrelerinin kıskacındaki Başbakan Saner ile halkın sağlığını düşünen Bakan Pilli arasında tartışma konusu oldu.

Komite kararlarının resmi gazetede yayınlanmadığı için havada kalacağından ve yerel bulaşın artacağından endişe duyan Pilli, kararların 'resmen' uygulanmasını istedi.

Başbakan ile bu konuda fikir ayrığına düşen Pilli'nin 'beni görevden alın' şeklinde isyan ettiği öğrenildi.

Bakan Pilli'nin ısrarı ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin kararları Resmi Gazetede üç gün gecikmeli olarak da olsa yayınlandı. 

Kritik Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası alınan kararlarda ise şu an için okullarda bir kapanma veya eğitimin ötelenmesine şu an için ihtiyaç olmadığına karar verildi.

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271 okulda öğrenim gören 53 bin öğrencinin planlandığı gibi eğitime devam edeceği ve şu an için okullarda bir kapanma veya eğitimin ötelenmesi şu an için ihtiyaç olmadığına karar verildi.

Öte yandan Türkiye ile KKTC arasında sağlık konusunda imzalanan anlaşma ile 500 yataklı hastane yapımı için karar alındı.

Motorlu kara taşıtlarında KDV indirim ise 31 Mart'a kadar uzatıldı.

Öğrencilerin uzaktan eğitime katılmaları için uygulanan tabletlerde KDV indirimi de 31 Mart'a kadar uzatıldı.

2018 öncesi vergi borçlarının yapılandırılması yıl sonunda hitam bulan sürenin 31 Mart'a kadar uzatılmasına da karar verildi.

Kredi kartı asgari ödeme oranları Ocak-Mart itibarıyla %1 olarak devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bakanlar KuruluALİ PİLLİErsan Saner
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