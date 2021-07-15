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15 Temmuz 2021 Cuma gündemi
15 Temmuz 2021 Cuma gündemi
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Akpınar’dan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı yazılı bir mesaj ile; GAÜ ve bağlı kurumlar ile çalışanlar adına, "hain" girişimi bir kez daha kınadı. Akpınar; ulusal tarihin bu zaman dilimine talihsizce denk düşen bu "hainliğe" gerekli ulusal cevabın, Anavatan ve Türk Coğrafyası'nın her bölgesinde yine tereddütsüz verildiğini de kaydetti.

15 Temmuz 2021 Perşembe 14:40
Akpınar’dan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

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Kurucu Rektör Serhat Akpınar mesajında şunları vurguladı: “ Şahsım ve kurucusu bulunduğum 'Üniversitem' adına; 15 Temmuz 2016 Tarihi'nde, milletimizin iradesine ve demokrasimize karşı yapılan, kabul edilemez hain girişimi bir kez daha kınıyor, lanetliyorum. Bu gün vesilesiyle; Şer'den hayr'ı anlam dağarcığımıza not düşüyoruz. Ülkelerimizin birliğini tehdit eden her ne olursa olsun, Türk Milleti'nin sağlam iradesi karşısında bertaraf olacaktır. O meşum gecede yaşanılanlar, asla unutulmayacaktır. O gecenin kahramanları da unutulmayacaktır. Şehitlerimizi rahmet ile anıyorum.”

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