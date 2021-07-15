Akpınar’dan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Kurucu Rektör Serhat Akpınar mesajında şunları vurguladı: “ Şahsım ve kurucusu bulunduğum 'Üniversitem' adına; 15 Temmuz 2016 Tarihi'nde, milletimizin iradesine ve demokrasimize karşı yapılan, kabul edilemez hain girişimi bir kez daha kınıyor, lanetliyorum. Bu gün vesilesiyle; Şer'den hayr'ı anlam dağarcığımıza not düşüyoruz. Ülkelerimizin birliğini tehdit eden her ne olursa olsun, Türk Milleti'nin sağlam iradesi karşısında bertaraf olacaktır. O meşum gecede yaşanılanlar, asla unutulmayacaktır. O gecenin kahramanları da unutulmayacaktır. Şehitlerimizi rahmet ile anıyorum.”