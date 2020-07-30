banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1127
ALTIN
437.644
DOLAR
6.9718
STERLİN
9.1232
EURO
8.1794
Var olmanın teminatı; Garantiler
Var olmanın teminatı; Garantiler
Elden teklif: ŞAİBE!
Elden teklif: ŞAİBE!
Ağustos balayı Eylül dert ayı olmasın
Ağustos balayı Eylül dert ayı...
Bir yol bulamadığında o yolu açabilmek görevdir
Bir yol bulamadığında o yolu...
banner355

Akıncı: "Çok zor bir dönemden geçiyoruz"

 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı BRT'den bayram mesajı yayınladı..

30 Temmuz 2020 Perşembe 10:44
Akıncı: "Çok zor bir dönemden geçiyoruz"
banner337
banner351

Mustafa Akıncı, BRT’de canlı yayınlanan Bayram konuşmasında,  Kıbrıslı Türklerin de tüm dünya toplumları gibi çok zor bir dönemden geçmekte olduğunu, korona virüsün ne yazık ki yayılmaya devam ettiğini belirterek “Yayılma hızına bakılınca Dünya genelinde vaka sayısının önümüzdeki bir – iki hafta içinde 20 milyona ulaşması mümkün görünüyor. Yine bu gidişle çok yakın bir tarihte ölümlerin de maalesef bir milyona ulaşması bekleniyor” dedi.
 
Devlet ve bireylerin alması gereken tedbirlere harfiyen uyulması gerektiğinin altını çizen Akıncı, yeni vakaların çıkmaya başlamasıyla halkın haklı olarak endişelenmeye başladığını ancak sonsuza kara kapalı kalınamayacağı ve bir açılımın gerekli olduğunu kabullenilmesi gerektiğini belirtti.

"ROTAYI SAĞLIK ÇİZSİN, SİYASET BUNU TAKİP ETSİN"

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ancak tüm bu süreçte bilim insanlarının, uzman doktorların ve özellikle de yetkili olması gereken sağlık kurullarının uyarılarını dikkate almak zorunluluğu vardır. Bu önemli ilkeye, yani benim ta başından beri  ‘Salgın sürecinde rotayı sağlık çizsin, siyaset bunu takip etsin’ talebime tam olarak uyulmadığını da belirtmek zorundayım. Açılım süreci olayın sağlık boyutu yeterince dikkate alınmadan uygulanırsa o zaman da yeniden kapanmak zorunluluğu doğabilir. Bu, öyle inanıyorum ki hiç kimsenin arzu ettiği bir durum değildir” dedi. 

"HIZLI BİR İYİLEŞME MÜMKÜN GÖRÜLMÜYOR"

banner341
Salgın nedeniyle ülkelerin ekonomilerinde daralma yaşandığına, salgının ne zaman son bulacağı ya da geliştirilmekte olan aşıların tam olarak ne zaman etkili bir koruma sağlayacağının da henüz bilinmediğine dikkat çeken Akıncı, şöyle devam etti:

“Bu nedenle ekonomilerde hızlı bir iyileşme beklemek mümkün görülmemektedir. Bizim özellikle turizme ve yüksek eğitime dayalı olan ekonomimiz ise çok daha fazla etkilenmiş durumdadır. Zaten yapısal sorunları nedeniyle kırılgan bir yapıda bulunan ekonomimizin iyileşmesi, göreli olarak daha uzun zamana ihtiyaç duyacaktır. Bunun bilinci içerisinde bu zor dönemi en az hasarla atlatabilmek için çaba harcamamız gerekiyor”
 
"DAYANIŞMA DUYGUSUNUN EN ÇOK YAŞANMASI GEREKEN GÜNLERDEN GEÇİYORUZ"

Toplumda en çok ihtiyaç içinde olan kesimlere, işini kaybetmiş ya da kaybetme tehlikesi içinde olanlara, kepenklerini indirmek zorunda kalan ya da açık olsa da  neredeyse hiç denecek kadar az iş yapan küçük esnaf ve diğer işletmelere Devlet yardımının önemini vurgulayan Akıncı, “En genel anlamda sosyal dayanışma duygusunun en çok yaşanması gereken günlerden geçiyoruz. Bunu başarabilmemiz durumunda toplum olarak çok büyük bir manevi huzur duyacağımız aşikârdır. Toplumumuz genel anlamda milli gelir bazında çok yukarılarda olmayabilir ama sosyal adalet ve sosyal dayanışma duygusunun varlığı başta gelen bir zenginliktir. Onun yokluğu toplumumuzda kaotik bir ortamın ve huzursuzluğun reçetesi anlamındadır” dedi.

"LÜTFEN TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYALIM"
 
Cumhurbaşkanı Akıncı, bayram mesajını şu şekilde bitirdi:

"Bu kısa bayram mesajımda özetle iki noktayı vurgulamaya çalıştım. Birincisi, unutmayalım ki salgın devam ediyor. Lütfen tedbiri elden bırakmayalım. Hükümet atacağı adımlarda sağlık kurullarının uyarılarına kulak versin. Yurttaşlar olarak hepimiz kendi bireysel tedbirlerimizi de almayı katiyen ihmal etmeyelim. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun davranalım. İkincisi  de, ekonomik anlamda çok zorda bulunan kesimlerimize destek olalım. Sosyal adalet ve sosyal dayanışma ruhunu canlı tutalım. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin ve tüm İslam dünyasının kurban bayramını kutluyorum. Bayram günlerini sağlıklı ve huzurlu geçirmenizi diliyorum. Bayram günlerinde doğal olarak yoğunlaşan trafikte dikkatli olalım. Hem kendimizi ve ailemizi hem de etrafımızdakileri kazalardan koruyalım”
 
 

Son Güncelleme: 30.07.2020 12:08
Anahtar Kelimeler:
Kurban BayramıMustafa Akıncı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Otelciler Birliği: “bugünkü Sistemin Yetersizliğinden Sorumlu Olan Yıllardır Yapısal Reformları Engelleyen Zihniyet”
Otelciler Birliği: “bugünkü Sistemin Yetersizliğinden Sorumlu Olan Yıllardır Yapısal Reformları Engelleyen Zihniyet”
Tüketiciler Derneği Bayramda Tüketicilerin Şikayetlerine Çözüm Bulacak
Tüketiciler Derneği Bayramda Tüketicilerin Şikayetlerine Çözüm Bulacak
Demokrat Parti 28 Yaşında
Demokrat Parti 28 Yaşında
Cumhurbaşkanı Akıncı İle Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan Arasında Bayram Kutlama Mesajı Teati Edildi
Cumhurbaşkanı Akıncı İle Tc Cumhurbaşkanı Erdoğan Arasında Bayram Kutlama Mesajı Teati Edildi
Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği: “kıbrıs Türk Halkı Olarak Dört Bayramı Birden Kutlamanın Büyük Sevinç Ve  mutluluğunu Yaşıyoruz”
Kıbrıs Tmt Mücahitler Derneği: “kıbrıs Türk Halkı Olarak Dört Bayramı Birden Kutlamanın Büyük Sevinç Ve  mutluluğunu Yaşıyoruz”
4 üründe limit üstü kalıntı bulundu!
4 üründe limit üstü kalıntı bulundu!
City Mall’de çifte bayram!
City Mall’de çifte bayram!
Gökbörü: “İstihdam için mevzuata uygun hareket edilecek”
Gökbörü: “İstihdam için mevzuata uygun hareket edilecek”
Üstel Tüm Halkın Ve İslam Alemi’nin Bayramını Kutladı
Üstel Tüm Halkın Ve İslam Alemi’nin Bayramını Kutladı
Kıbrıslı Türk Mimar Saffet Kaya Bekiroğlu’nun Tasarımı, Los Angeles’ta Halk Jürisi Oylamasını Kazandı
Kıbrıslı Türk Mimar Saffet Kaya Bekiroğlu’nun Tasarımı, Los Angeles’ta Halk Jürisi Oylamasını Kazandı

banner350

banner356

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim