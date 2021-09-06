banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Özel laboratuvarlar, Pcr ve Antijen testlerine yeniden başlıyor
Özelde covid-19 testi yapılabilecek
Bu ayıba artık son verin!
Bu ayıba artık son verin!
KKTC’ye girişte QR kodu mecburi!
QR kodu ile girişler başladı
Adapass artık tüm ilçelerde kullanımda
Adapass tüm ilçelerde devrede!
banner376

Akıncı, “Bu yıl bal rekoltesi düşük”

Bu yıl 10. Yılını kutlayan ve ülkemizin önemli firmalarından biri olan Bafra Gıda’nın bilindiği gibi lokomotif ürünlerinden biri de bal. Balda öncü bir firma olan Bafra Gıda’nın Direktörü Gazi Akıncı, bu yılki bal rekoltesi, bal, yerli üretim ve tüketim ile ilgili önemli bilgiler verdi.

06 Eylül 2021 Pazartesi 13:28
Akıncı, “Bu yıl bal rekoltesi düşük”

Bal Rekoltesi Düşük

Akıncı, bu yıl rekoltenin iklimin de kurak gitmesi nedeniyle düşük olduğunu belirtti. Akıncı, üretimin yanı sıra pandemi nedeniyle otellerin kapalı olması ve öğrencilerin de bulunmaması sebebiyle tüketimin de ciddi oranda düştüğünü belirterek üretimdeki düşüşe rağmen arz sıkıntısı yaşanmadığını söyledi.

banner341
Gerçek Bal Kristalize Olur

Bafra Gıda Direktörü Gazi Akıncı Bal ile ilgili de tüketiciye önemli bilgiler verdi. Orijinal balın soğukta kristalize olduğunu ve donma yaptığını belirterek, kristarilize olan balın saf ve kaliteli olduğunu söyledi. Kıbrıs’ta 2 çeşit bal üretimi olduğunu da belirten Akıncı, Kıbrıs’ta arıların narenciye çiçeği özüyle ürettikleri bala Narenciye balı, dağ bitkileri ve çiçekleriyle üretilen balın ise dağ balı olarak adlandırıldığını söyledi.

Yerli ürünler üretmek önemli tüketmek daha önemli

Gazi Akıncı ayrıca yerli ürünlerin üretiminin önemine de değinerek. Bir toplumun geleceğinin teminatının üretim yapmak olduğunu söyledi. Akıncı, ayrıca üretmenin yanı sıra toplumun yerli ürünleri tüketme önceliği olması gerektiğine de değinerek kendi kendine yetebilen bir toplum yapısı için yerli ürünleri ve yerli üretimi toplumun sahiplenmesi ve öncelikli tercihin her zaman yerli ürünler olması gerektiğini söyledi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
Kriz masası görevini tamamladı, bundan sonrası Turizm ve Çevre Bakanlığı'nın
Kriz masası görevini tamamladı, bundan sonrası Turizm ve Çevre Bakanlığı'nın
Süt bedelleri ödendi
Süt bedelleri ödendi
Girne Ada Lions’tan KHYD’ye kıyafet bağışı
Girne Ada Lions’tan KHYD’ye kıyafet bağışı
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi
LTB, 6 günde 287 iş yerini denetledi
LTB, 6 günde 287 iş yerini denetledi
TRT'nin “Kıbrıs Zafere Doğru“ dizisinde çekimler başladı
TRT'nin “Kıbrıs Zafere Doğru“ dizisinde çekimler başladı
Hava sıcaklıkları düşüyor
Hava sıcaklıkları düşüyor
Cumhurbaşkanı Tatar'a Kütahya'da “Fahri Doktora“ ünvanı verildi
Cumhurbaşkanı Tatar'a Kütahya'da “Fahri Doktora“ ünvanı verildi
KTAMS, Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı
KTAMS, Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim