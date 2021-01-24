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Akademistenlerden Cumhurbaşkanı Tatar’a  “Kıbrıs: Alternatif Çözüm Modelleri” kitabı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, editörlüğünü Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş ve Prof. Dr. Hüseyin Işıkal’ın yaptığı “Cyprus: Alternative Solution Models” (Kıbrıs Alternatif Çözüm Modelleri) isimli kitap Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edildi. 

24 Ocak 2021 Pazar 09:45
Akademistenlerden Cumhurbaşkanı Tatar’a  “Kıbrıs: Alternatif Çözüm Modelleri” kitabı
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, editörlüğünü Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş ve Prof. Dr. Hüseyin Işıkal’ın yaptığı “Cyprus: Alternative Solution Models” (Kıbrıs Alternatif Çözüm Modelleri) isimli kitap Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edildi. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, her iki akademisyeni tebrik ederek, kitabın özellikle egemen eşitlik temelinde bir zeminin arandığı bu dönemde yayınlanmasının önemine işaret ederek, kitabın hazırlanmasında makaleleri ile katkı koyan tüm yazarlara teşekkür etti.

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‘Kıbrıs Meselesinin Gerçekliği ve Kristalleşmesi’, ‘Doğu Akdeniz’deki Enerji ve Jeopolitik Mücadeleler’, ‘Kıbrıs’ın Geleceği ve Alternatif Çözüm Önerileri’ ve ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Yumuşak Gücü’ olmak üzere dört bölümden oluşan kitapta önemli siyasetçi, amiral ve akademisyenlerin hazırladığı 21 makale yer almaktadır. 

Kitap, KKTC’nin yumuşak gücü (soft power) olarak tanımlanabilecek su yönetimi, Türkiye-KKTC su projesi, KKTC’nin turizm ve eğitim sektörlerinin analizi ile ülke tanıtımı açısından yabancı bir dilde yazılmış geniş kapsamlı bir kitap olma özelliğini taşımaktadır.

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Son Güncelleme: 24.01.2021 10:53
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