Yangında, Atay Atom, Aydın Atom, Özkan Derya ve Göksel Onurlu’ya ait toplam 32 narenciye ağacı, 18 zeytin fidanı ve 2 zeytin ağacı kısmen, Olgay Gence’ye ait 8 rulo balya tamamen yandı.
Son Güncelleme: 25.08.2019 15:17
Güzelyurt’ta eski Akdeniz köyü yolunda dün öğleden sonra çıkan yangında bazı ağaçlar ve balyalar yandı.
Yangında, Atay Atom, Aydın Atom, Özkan Derya ve Göksel Onurlu’ya ait toplam 32 narenciye ağacı, 18 zeytin fidanı ve 2 zeytin ağacı kısmen, Olgay Gence’ye ait 8 rulo balya tamamen yandı.