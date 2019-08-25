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Ağaçlar ve balyalar yandı!

Güzelyurt’ta eski Akdeniz köyü yolunda dün öğleden sonra çıkan yangında bazı ağaçlar ve balyalar yandı.

Ağaçlar ve balyalar yandı!

Güzelyurt’ta eski Akdeniz köyü yolunda dün öğleden sonra çıkan yangında bazı ağaçlar ve balyalar yandı.

25 Ağustos 2019 Pazar 14:32
Ağaçlar ve balyalar yandı!

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Güzelyurt’ta eski Akdeniz köyü yolunda dün öğleden sonra saat 16.00 sıralarında tespit edilemeyen bir sebepten çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında, Atay Atom, Aydın Atom, Özkan Derya ve Göksel Onurlu’ya ait toplam 32 narenciye ağacı, 18 zeytin fidanı ve 2 zeytin ağacı kısmen, Olgay Gence’ye ait 8 rulo balya tamamen yandı.

Son Güncelleme: 25.08.2019 15:17
Anahtar Kelimeler:
Akdeniz Köyü Yangın
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