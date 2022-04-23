Adanır: “İmar Planlarına uyarak, mesleklerimizi icra edeceğiz”

Adanır yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, geçen akşam katıldığı bir etkinlikte “İmar Planları ve Emirnameleri önemsizleştiren” bir konuşma yaptığını savundu.
İlim ve bilimle hazırlanan imar planları ve emirnamelerin görmezden gelinemeyeceğini, Anayasa ve yasaların uygulanması gerektiğini ifade eden Adanır, Cumhurbaşkanına yönelik eleştiride bulundu ve şöyle devam etti:
Son olarak, anayasanın ve yasaların tüm devlet yetkililerinin üzerinde durduğunu ve onların da bunlara uyma zorunlulukları olduğunu, Devletin başında bulunan Sn. Cumhurbaşkanı’nın da makam sorumluluğu gereği daha dikkatli cümleler kurması gerektiğini bu vesile ile bir kez daha hatırlatırız.”