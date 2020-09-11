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Ada-Sen, pandemi süreci ile ilgili Önerilerini başbakanlığa sundu

Sendika Başkanı Kağan Mındıkoğlu yaptığı açıklamada, hükümet ile diyalog içerisinde bu dönemi atlatmak istediklerini, bu süreçte kimsenin sağlık açısından sıkıntı yaşamayacağı, güvenli bir çalışma ortamının yaratılmasını istedi.

11 Eylül 2020 Cuma 11:20
Ada-Sen, pandemi süreci ile ilgili Önerilerini başbakanlığa sundu
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Mındıkoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Pandemi dolayısı ile yakın zamanda yaşadığımız dışa kapanma, kısmi sokağa çıkma ve benzeri uygulamaların gerek ülke ekonomisine gerekse çalışanlarımıza olumsuz etkilerini halen yaşamaktayız.

Pandemi süresince gerek kamu, gerekse özel sektör çalışanlarının yapmış olduğu fedakarlıklar ve özveriler herkesin malumudur. Aynı şartlara geri dönmemek için hükümetin tüm sivil toplum örgütleri ile istişare edip gerekli tedbirleri en erken zamanda alması gerekmektedir.

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Bizler Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Sendikası olarak bu sorumluluk bilinciyle pandemi sürecinde alınacak tedbir önerileri talebimizi gerçekleştiriyoruz.

  1.        Vaka veya temaslı görülen ülkedeki tüm işyerlerinde, ivedeilikle ilgili iş ortamının ilaçlanarak, dezenfekte edilmesi, ve bu gibi iş yerlerinde derhal rotasyon sistemine geçilmesi.
  2.        Tüm iş yerlerine pcr testi yapılması ve vatandaş ile teması olan personeller için 15 günde bir testlerin yenilenmesi.
  3.        Gerek kamuda, gerekse özel sektörde vatandaş ile temasta bulunan işlerlerinde şeffaf paravan uygulamasının zorunlu olması,
  4.         Numaratör sisteminin olduğu iş yerlerinde cihazın görevlendirilecek bir personel vasıtası ile kullanılmasının zorunlu kılınması.
  5.         İşlem gerçekleştirilen yerin büyüklüğüne göre vatandaşın iş yerine alınması.
  6.          Giriş ve çıkışlarda kullanılan parkmak izi sisteminin geçiçi bir süreliğine durdurulması. Bu süre zarfında imza defteri kullanılması ve her bireyin kendi kalemi ile imza atması.
  7.          Tüm iş yerlerine personelin ihtiyaç duyacağı kadar dezenfektan  ve maske dağıtılması.
  8.          Vatandaş ile bire bir temas olan tüm iş kollarında görev yapan personellere yüzde 15 risk ödeneği verilmesi.(özel sektör için yerel istihdamı destekleme fonundan karşılanması)
  9.          Bakanlar Kurulu’nun öğrenci gelişleri ile ilgili aldığı karar doğrultusunda ivedi bir şekilde charter uçuşlar konularak öğrencilerin güvenli olarak adaya getirilmesi.
  10. Pandemiden dolayı uygulamada olan online eğitim programına orta ve liselilerin devam etmesi; buralardan boşalacak olan sınıf ve dersliklere ise ilk öğretimdeki öğrencilerin yerleştirilerek eğitimlerine sayı azaltılarak devam etmesi.
  11. Etüt ve kreşlere sayı sınırlaması getirilip, alınan tedbirlerin sürekli denetlenerek eğitime devam edilmesi.

Saygılarımla.

   Kağan MINDIKOĞLU

 Ada-Sen Genel Başkanı

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Ada Çalışanları Senkikası (AdaSen) Başbakanlık Aracılığı Ile Hükümete Pandemi Süreci Ile Ilgili önerilerini Sundu.
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