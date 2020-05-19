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Açılım süreci genişletildi

Bakanlar Kurulu kararları..

19 Mayıs 2020 Salı 05:00
Açılım süreci genişletildi
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Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında alınan kararları Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı.

Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısını Güzelyurt’ta gerçekleştirdiklerini ve toplantıya Orman Dairesi Müdürü, Güzelyurt Kaymakamı ile Güzelyurt Belediye Başkanı’nın da katılarak sunum yaptığını söyledi.

Hasarın boyutunun, yangının genel anlamda nasıl seyrettiği ve ne şekilde müdahele edildiğini görüştüklerini ve koordinasyon konusunu ele aldıklarını ifade eden Özersay, ağaçlandırmanın nasıl olacağı konusunda da görüş alış verişinde bulunduklarını belirtti.

Bakanlar Kurulu’nda dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın bin 500 tl destekler konusunda rakam verdiğini açıklayan Özersay, 45159 kişinin 1500 tl ödemeden yararlandığını açıkladı.

9 bin bavşurunun hatalı beyan taşıdığını ve bazı başavurulara bu nedenle ödeme yapılamadığını ifade eden Mzersay, bin 500 tl ödeme sürecinin devam ettiğini söyledi.

COVİD 19 salgını ile ilgili genel değerlendirme de yaptıklarını ifade eden Özersay, kendi içinde kapalı olarak açılma sürecini biraz daha genişlettiklerini ifade etti.

Yurt dışından gelecek olan kişilerin 14 günlük karantina sürecinin devam edeceğini kaydeden Özersay, plaj ile otel plajlarının 20 Mayıs itibarı ile açılacağını söyledi.

Toplu ibadetin 24 Mayıs bayram namazına imkan verecek şekilde açılacağını dile getiren Özersay, başka dinler açısından da toplu ibadetin mümkün olacağını ancak Din işleri dairesi başkanlığının yayınlayacağı kurallar çerçevesinde toplu ibadetin mümkün olacağını dile getirdi.

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Otellerin 1 Haziran tarihi itibari ile açılacağını ancak Turizm Bakanlığı’na bağlı encümeninin vereceği sertifika ile açılacağını ifade eden Özersay, Turizm bakanlığının bu konuda eğitim vereceğini de söyledi.

1 Haziran itibarı ile bet ofislerinin de açılacağını kaydeden Özersay, restorantların da 20 Mayıs’ta açılacağını anmsattı.

20 Mayıs’ta köy kahveleri ile internet kafelerinin açılacağını, çocuk parklarının ise 22 Mayıs’ta açılacağını dile getiren Özersay, bireysel olarak yapılacak spor branşlarının da 1 Haziran’dan itibaren açılacağını söyledi.

Özersay, 27 Mayıs Çarşamba günü spor salonlarının da açılacağını dile getirerek, 20 Mayıs Çarşamba günü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Kar-İş’in biraraya gelerek, toplu taşımacılığın hangi tarihte ve hangi şartlar çerçevesinde açılmasına karar vereceğini açıkladı.

Özersay, piknik alanlarının açılmayacağını da söyledi.

Şartların bu şekilde devam etmesi halinde, 1 Temmuz itibarıyla düğün salonlarının da açılabileceği müjdesini veren Özersay, dövme salonlarının da 1 Haziran itibarıyla açılabileceğini kaydetti.

Özersay, kültür sanat ve tiyatroların da 1 Haziran’dan itibaren mesafese kuralı uygulanarak açılabileceğini kaydetti.

Gece sokağa çıkma yasağının devam edeceğini ancak 20 Mayıs’tan itibaren gece sokağa çıkma yasağının gece yarısından sabah 6’ya olacağı anımsattı.

Yangın konusuna da değinen Özersay, yangın konusunda gerekli inceleme ve tahkikatın yapıldığını ifade ederek, şu anda net birşey söylemenin imkansız olduğunu söyledi.

Son Güncelleme: 19.05.2020 05:30
Anahtar Kelimeler:
Kktc NormalleşmeKktc Bakanlar KuruluAçılım SüreciKudret özersay
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